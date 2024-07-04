Αυγενάκης: Τι κατέθεσε το 22χρονο θύμα της επίθεσης

Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις η απαράδεκτη συμπεριφορά του Λευτέρη Αυγενάκη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τον 22χρονο υπάλληλο που έπεσε θύμα του πρώην υπουργού να υποβάλει μήνυση στην οποία περιγράφει τις ύβρεις και τις απειλές που δέχτηκε.

«Ο κ. Αυγενάκης ήρθε προς τα εμένα, και σε έντονο ύφος απαιτούσε να ανοίξει η πύλη. Τον ρώτησα πώς λέγεται και να μου δείξει το εισιτήριο. Του είπα ότι είχαν γίνει δύο αναγγελίες για τον ίδιο να προσέλθει στην πύλη, αλλά πιθανόν είχε καθυστερήσει να φθάσει στο αεροδρόμιο. Μου έλεγε να σταματήσει το αεροπλάνο για να μπει αυτός, παρότι η πύλη είχε κλείσει και είχαν επιβιβαστεί οι επιβάτες. Του είπα ότι έχει εισιτήριο σε θέση business, και ότι μπορεί να ταξιδέψει με την επόμενη πτήση, χωρίς καμία επιβάρυνση. Δεν καθόταν να με ακούσει… Επικοινώνησα με τον προϊστάμενο, και τότε άρχισε να με βρίζει και να με απειλεί. Μού τράβηξε το τηλέφωνο από τα χέρια, δεν με χτύπησε, αλλά φοβήθηκα και οπισθοχώρησα. Πέταξε μια καρέκλα κάτω και έπεσε και το τηλέφωνό μου το οποίο σήκωσε εκείνος. Συνέχισε να φωνάζει, να βρίζει και να απειλεί».

Αυτή είναι η αναφορά του υπαλλήλου στους αστυνομικούς, ο οποίος στη συνέχεια υπέβαλε μήνυση για εξύβριση και απειλή. Μένει να δούμε πώς θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία η Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη ο κ. Αυγενάκης διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το περιστατικό της βιαιοπραγίας.

Ο πρωθυπουργός παρέπεμψε τον πρώην υπουργό στην επιτροπή Δεοντολογίας με αίτημα τη διαγραφή του για το βίαιο περιστατικό. «Γαλάζια» στελέχη τόνιζαν νωρίτερα ότι ακολουθήθηκε η ταχύτερη δυνατή διαδικασία, καθώς δεν μπορούσε να διαγραφεί βουλευτής χωρίς να έχει προηγηθεί η παροχή εξηγήσεων εκ μέρους του και πρώτα έπρεπε ο κ. Αυγενάκης να επιστρέψει από το Ηράκλειο. Νωρίτερα, ο Λευτέρης Αυγενάκης κλήθηκε και έδωσε εξηγήσεις τόσο στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα όσο και στον γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ Σταύρο Καλαφάτη.

"Δεν παραδίδω την έδρα"

Ο Λευτέρης Αυγενάκης πάντως αρνείται να παραδώσει την έδρα του, αν και -όπως λέει- σέβεται την απόφαση διαγραφής του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του, «Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες της Κρήτης με το ίδιο πάθος».

Η απόφαση του Προέδρου και Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για την διαγραφή μου απο την Κ.Ο. του Κόμματός μας είναι απόλυτα σεβαστή.



Έδωσα εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν και ζήτησα δημοσίως συγγνώμη.



Ήμουν και παραμένω Βουλευτής του νομού Ηρακλείου και θα συνεχίσω να… — Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) July 3, 2024

Εισαγγελική έρευνα

Προκαταρκτική έρευνα για το επεισόδιο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνης Ελευθεριάνος.

Η προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε μετά από τις καταγγελίες εκπροσώπων των εργαζομένων στο αεροδρόμιο και από την υποβολή αναφοράς από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία τα προς διερεύνηση αδικήματα είναι, βία κατά υπάλληλου, διατάραξη λειτουργίας κοινωφελούς επιχείρησης, παράνομη βία και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση κοινού οφέλους.

Σημειώνεται πως για την περαιτέρω δικαστική διαδικασία θα απαιτεί άρση της βουλευτικής του ασυλίας.

Τι προηγήθηκε

Ολα ξεκίνησαν ύστερα από καταγγελία της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες των Αεροδρομίων για περιστατικό βιαιοπραγίας σε βάρος υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας από τον πρώην υπουργό. Οπως αναφέρεται στην καταγγελία ο κ. Αυγενάκης "ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό έναν από τους νομούς της Κρήτης. Με καθυστέρηση αρκετής ώρας λοιπόν βρέθηκε μπροστά στους εργαζόμενους του αεροδρομίου και άρχισε να φωνάζει, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της καταγγελίας. Κάποια στιγμή, όπως μας μεταφέρουν, η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε, με τον πρώην υπουργό να χτυπά με την άκρη του κινητού του στο κεφάλι μέλος του προσωπικού το οποίο έπεσε λιπόθυμο στο γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων, με τους υπόλοιπους υπαλλήλους να προσφεύγουν στη συνδρομή της αστυνομίας».

Απαντώντας στην καταγγελία της Ομοσπονδίας ο κ. Αυγενάκης παραδέχεται ότι υπήρχε "περιστατικό", ζήτησε συγγνώμη, αλλά δήλωσε και "'έκπληκτος από τις υπερβολές και τις ανακρίβειες (...) για περιστατικό «άγριου ξυλοδαρμού», «λιποθυμιών», «χειροδικιών» από μέρους μου».

