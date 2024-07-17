Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην τέταρτη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Blenheim Palace του Oxfordshire, θα συμμετέχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη, 18 Ιουλίου. Οικοδεσπότης της θα είναι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Τους ηγέτες που συμμετέχουν στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (συνολικά έχουν προσκληθεί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων από 47 χώρες) θα απασχολήσουν η υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας, η ενέργεια και η διασυνδεσιμότητα και η μετανάστευση, θέματα που θα συζητηθούν σε αντίστοιχα στρογγυλά τραπέζια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα την υπεράσπιση και διασφάλιση της δημοκρατίας. Στο ίδιο πάνελ θα βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που θα πραγματοποιηθεί σε βρετανικό έδαφος, θα είναι το πρώτο βήμα ευρωπαϊκής διοργάνωσης απ΄το οποίο ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, λίγες μέρες μετά την πρώτη του διεθνή παρουσία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, θα έχει την ευκαιρία να απευθυνθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, είπε ότι η σύνοδος αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της στενότερης σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με τους Ευρωπαίους γείτονες: «Είπα ότι θα άλλαζα τον τρόπο που το Ηνωμένο Βασίλειο συνδιαλέγεται με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, με συνεργασία για την επίτευξη προόδου σε αυτές τις προκλήσεις της γενιάς μας και αυτή η δουλειά αρχίζει στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας την Πέμπτη» ανέφερε.

Η βρετανική κυβέρνηση τονίζει ότι η σύνοδος έρχεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για την Ευρώπη, από τη ρωσική επιθετικότητα μέχρι το μεταναστευτικό.

Από τη Σύνοδο θα απουσιάζει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης διεξάγεται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η κρίσιμη ψηφοφορία για την επανεκλογή της στο αξίωμα.



