Μήνυση κατά του Λευτέρη Αυγενάκη υπέβαλε σήμερα ο υπάλληλος εταιρείας του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε των πρώην υπουργό να του επιτίθεται επειδή δεν του επετράπη να περάσει από την πύλη που είχε ήδη κλείσει.

Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει την παρέμβαση της δικαιοσύνης ενώ ο κ. Αυγενάκης διεγράφη από την ΚΟ της ΝΔ μετά την παραπομπή του στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αίτημα τη διαγραφή του.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων στις Υπηρεσίες των Αεροδρομίων προχώρησε σε καταγγελία, αναφέροντας ότι ο κ. Αυγενάκης προέβη σε βιαιοπραγία σε βάρος υπαλλήλου αεροπορικής εταιρείας. Όπως αναφέρεται στην καταγγελία ο κ. Αυγενάκης "ταξίδευε από την Αθήνα με προορισμό έναν από τους νομούς της Κρήτης. Με καθυστέρηση αρκετής ώρας λοιπόν βρέθηκε μπροστά στους εργαζόμενους του αεροδρομίου και άρχισε να φωνάζει, σύμφωνα πάντα με το περιεχόμενο της καταγγελίας. Κάποια στιγμή, όπως μας μεταφέρουν, η κατάσταση φαίνεται να ξέφυγε, με τον πρώην υπουργό να χτυπά με την άκρη του κινητού του στο κεφάλι μέλος του προσωπικού το οποίο έπεσε λιπόθυμο στο γκισέ ελέγχου των εισιτηρίων, με τους υπόλοιπους υπαλλήλους να προσφεύγουν στη συνδρομή της αστυνομίας».

Μάλιστα, στους αστυνομικούς που κλήθηκαν να διαχειριστούν το περιστατικό ο πρώην υπουργός δήλωσε «μην με ακουμπάτε, έχω ασυλία».

Μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αντώνης Ελευθεριάνος διέταξε προκαταρκτική έρευνα για το επεισόδιο.

Η προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε μετά από τις καταγγελίες εκπροσώπων των εργαζομένων στο αεροδρόμιο και από την υποβολή αναφοράς από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία τα προς διερεύνηση αδικήματα είναι, βία κατά υπάλληλου, διατάραξη λειτουργίας κοινωφελούς επιχείρησης, παράνομη βία και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση κοινού οφέλους.

Σημειώνεται πως για την περαιτέρω δικαστική διαδικασία θα απαιτεί άρση της βουλευτικής του ασυλίας.



Πηγή: skai.gr

