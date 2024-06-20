Η Κύπρος παραμένει «πυλώνας ειρήνης» σε μια κατά τα άλλα ασταθή περιοχή, απαντά ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στις απειλές που εξαπέλυσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα.
«Η Κύπρος δεν εμπλέκεται και δεν θα εμπλακεί σε κανέναν πόλεμο ή σύγκρουση», δήλωσε ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος και «ως εκ τούτου, οι δηλώσεις του ηγέτη της Χεζμπολάχ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».
Ο ίδιος τόνισε ότι η Κύπρος έχει «εξαιρετικές» σχέσεις με τον Λίβανο και δεν θα επιτρέψει σε κανένα κράτος να χρησιμοποιήσει το έδαφός του για στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον άλλου.
Σημειώνεται ότι ο Νασράλα εξαπέλυσε χθες για πρώτη φορά απειλές κατά της Κύπρου, προειδοποιώντας ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να τη θεωρήσει «μέρος του πολέμου» εάν συνεχίσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικές ασκήσεις.
