Ο Αλέξης Τσίπρας προηγείται στο ερώτημα για το πρόσωπο που θα μπορούσε να ενώσει την Κεντροαριστερά τόσο στο σύνολο των ερωτηθέντων, όσο και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση της GPO.

Ειδικότερα, το 19% επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα στο ερώτημα ποιο πρόσωπο μπορεί να ενώσει την κεντροαριστερά, ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 10,6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4%, ο Χάρης Δούκας με 9,3%, ο Παύλος Γερουλάνος με 6,2%, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης με 4,7% και ο Παύλος Χρηστίδης με 4,1%. «Κανείς από αυτούς» απαντά ωστόσο η πλειοψηφία με ποσοστό 28%.

Διπλάσια είναι τα ποσοστά του Τσίπρα έναντι του Κασσελάκη στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο ερώτημα.

Παράλληλα, το ενδιαφέρον στοιχείο που αναδεικνύει η δημοσκόπηση είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος ανάμεσα στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ μετά τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Στην ίδια δημοσκόπηση, υπέρ της συνεργασίας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τάσσονται οι ψηφοφόροι και των δύο κομμάτων. Υπέρ της συνεργασίας τάσσονται το 70,9% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 52,3% του ΠΑΣΟΚ.

Αναφορικά με τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων σε ποσοστό 66,4% πιστεύει ότι να πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου.

Πηγή: skai.gr

