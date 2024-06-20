Την αμέριστη αλληλεγγύη της Ελλάδας «προς την Κυβέρνηση και τον αδελφό λαό της Κύπρου» εκφράζει σε μήνυμά του το Υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τις απειλές που διατυπώθηκαν κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η απειλή χρήσης βίας συνιστά κατάφωρη παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Χθες, ο Χασάν Νασράλα είπε ότι η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να θεωρήσει την Κύπρο εμπλεκόμενη στον πόλεμο εάν εξακολουθήσει να επιτρέπει στο Ισραήλ να χρησιμοποιεί τα αεροδρόμια και τις βάσεις της για στρατιωτικούς σκοπούς.

Πηγή: skai.gr

