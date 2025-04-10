Είναι γεγονός ότι Αφροδίτη Λατινοπούλου δεν έχει κρύψει ούτε στιγμή την αντιπάθειά της προς το πρόσωπο του επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης (9/4) στο Action24, η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής είχε ένα άνευ προηγουμένου ξέσπασμα κατά του κ. Βελόπουλου, με αφορμή τα σχόλια του ίδιου για το δυστύχημα των Τεμπών, τα οποία στη συνέχεια ανακάλεσε.

«Είναι η λυπηρή αλήθεια ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης πάτησαν πάνω στις 57 ψυχές των Τεμπών, κυρίως το καπηλεύτηκαν και το εργαλειοποίησαν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πατούσαν ακόμα επί εποχής Τσίπρα στα κύματα οργής και είδατε ποιες είναι οι συνέπειες που πληρώνει μέχρι σήμερα η χώρα μας», είπε αρχικά η κ. Λατινοπούλου.

«Ένας πολιτικός αρχηγός ονόματι Βελόπουλος – και σας παρακαλώ πολύ μετά από αυτό δεν θα ‘θελα ποτέ ξανά το όνομά μου να μπει δίπλα στο δικό του – βγαίνει και λέει “εύχομαι θάνατο στα παιδιά ανθρώπων που εργάζονται σε Μέσα που στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία”, αυτός παύει για μένα να είναι άνθρωπος. Δεν τον αναγνωρίζω ως άνθρωπο, είναι ένα δίποδο! Εδώ μιλάμε για διαφορά ήθους», σχολίασε η πρόεδρος της Φωνή Λογικής.

«Εκπροσωπείς ανθρώπους, δεν είσαι ένας απλός που κυκλοφορείς στον δρόμο και μπορείς να λες ό,τι σου κατέβει εκείνη την ώρα στο κεφάλι. Να εύχεσαι θάνατο σε παιδιά; Δεν έχει ειπωθεί ποτέ ξανά τέτοιο πράγμα από πολιτικό πρόσωπο. Έχει τελειώσει ως άνθρωπος για μένα!», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

