«Από χθες με την παραίτηση του Χρήστου Παπαδημητρίου κλείνει ένα κεφάλαιο το οποίο ειδικά τις τελευταίες μέρες είχε πάρα πολλές αντιφάσεις που νομίζω αδικούν ένα πόρισμα 180 σελίδων, στο οποίο ούτως ή άλλως μάθαμε ότι τα συμπεράσματά του δεν προήλθαν από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και το Πανεπιστήμιο της Πίζας, αλλά από τη δουλειά του κυρίου Λακαφώση», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

«Για τον κ. Λακαφώση μάθαμε επίσης ότι δεν είναι πιστοποιημένος ειδικός, αλλά γραμμένος στο μητρώο των δημοσιογράφων. Εν πάση περιπτώσει, έχει και μια σειρά από άλλες ιδιότητες. Νομίζω ότι σε ένα πόρισμα που περίμενε όλη η κοινωνία και η ΕΕ, για να μπορέσει να βγάλει επιστημονικά άρτια συμπεράσματα, όλοι συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να παραχθεί από ανθρώπους με επιστημονική επάρκεια αποδεδειγμένη. Άρα το ζήτημα αυτό καλώς ήρθε στην επιφάνεια. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ με επιστολή του προέδρου του που έστειλε στον ERA (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων), ζητά τις συμβάσεις και τα παραδοτέα, αν υπάρχουν, με τα Πανεπιστήμια Γάνδης και Πίζας για το κεφάλαιο της πυρόσφαιρας».

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για «μεγάλη προχειρότητα» στον τρόπο που συντάχθηκε το πόρισμα αυτό, καθώς «βασίστηκε σε προφορικές συνομιλίες και ιδιωτικά μέιλ, για τα οποία δεν υπήρχε καμία εξουσιοδότηση να μπουν».

«Ο κ. Λακαφώσης καλώς κάνει και βοηθάει οικογένειες θυμάτων. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ από κει και πέρα ουδέποτε συνεβλήθη μαζί του, δεν υπάρχει καμία τέτοια συμφωνία. Ένα από τα μέλη του ERA συνεννοήθηκε με την ΕΔΑΠΟ του κ. Λακαφώση και αυτό προέκυψε μετά τη δημοσίευση του πορίσματος. Αυτό ανατρέπει πάρα πολλά και για αυτό ζητήθηκαν εξηγήσεις. Δεν διενήργησαν τις προσομοιώσεις για την πυρόσφαιρα η Γάνδη ούτε η Πίζα. Τις διενήργησε ο κ. Λακαφώσης».

«Ψυχομετρικά τεστ από την Πολεμική Αεροπορία σε στελέχη του ΟΣΕ»

Ως προς το σχέδιο για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων, ενημέρωσε πως αυτό αποτελείται από δυο πυλώνες: προσωπικό και συστήματα ασφαλείας. «Υπάρχουν επαγγελματίες άνθρωποι με αίσθηση καθήκοντος και φιλότιμο, υπάρχουν όμως και κάποιοι χαβαλέδες, τους οποίους ακούσαμε και στα ηχητικά που κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες εβδομάδες κι είναι ντροπή αυτά τα ηχητικά», όπως είπε.

«Υπάρχουν κανόνες που θα αυστηροποιηθούν. Ο κανονισμός θα εκσυγχρονιστεί και θα μπουν σαφείς κανόνες και για τις επικοινωνίες και τους διαλόγους. Αποφασίσαμε να συμβληθούμε με το Γενικό Επιτελείο της Πολεμικής Αεροπορίας, ώστε να διενεργηθούν από εκεί τα ψυχομετρικά τεστ, τα τεστ αντανακλαστικών και μια σειρά από ασκήσεις για το πώς λειτουργούν τα στελέχη υπό πίεση. Έτσι θα μπορέσει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα, υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως δεν κάνουν για αυτήν τη δουλειά».

«Στον νέο νόμο που θα φέρουμε στο υπουργικό συμβούλιο της 28ης Απριλίου θα περιλαμβάνονται και απολύσεις για δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι υποκύπτουν σε λάθη. Δεν μπορώ να φανταστώ να έχουμε άλλη μια τραγωδία και αυτοί που εμπλέκονται να έχουν διαπιστωμένα κάνει κάποια λάθη. Δεν θα πω είμαστε αυστηροί, θα πω είμαστε λογικοί, είναι θέμα κοινής λογικής. Οι καλοί θα επιβραβεύονται, αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν θα απομακρύνονται», ενημέρωσε ο κ. Κυρανάκης.

Έκανε επίσης γνωστό ότι κατά τις τακτικές ιατρικές εξετάσεις που κάνουν οι εργαζόμενοι, εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες σε άτομα που δούλευαν σε σταθμαρχεία. Όπως είπε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν απολυθεί. Προανήγγειλε ακόμη ότι θα απελευθερωθούν από τον ΑΣΕΠ οι προσλήψεις στελεχών. «Θα είναι προσλήψεις ιδιωτικού τομέα με καλύτερο πλαίσιο αμοιβών».

