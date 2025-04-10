Μετά τη Σύνοδο Κορυφής και η ελέγχου του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, με την τροπολογία που κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, θέτει φραγμούς σε αμυντικές χρηματοδοτήσεις σε χώρες, που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ευθυγραμμίζονται με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αντιστρατείες της ασφάλειας των χωρών. Ουσιαστικά, τίθενται οι προϋποθέσεις, ώστε να μαρκάρεται η Τουρκία από κάθε χρηματοδότηση λόγω της συμπεριφοράς της έναντι της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η ψήφιση της τροπολογίας από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στόχο έχει να μην μπορούν να λάβουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση χώρες που αντιστρατεύονται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού άσκησε πρόσθετη δικλείδα ασφαλείας, ώστε να αυξηθούν οι εγγυήσεις εθνικής ασφάλειας στις χώρες της ΕΕ από ενδεχόμενη συμμετοχή συμφερόντων τρίτων χωρών. Δηλαδή η Τουρκία για να έχει συμμετοχή μέσω τρίτης χώρας θα πρέπει να πάρει πίσω κάθε απειλή κατά της Ελλάδας.

