Δημοσκόπηση Interview: Πρωτιά με άνοδο για ΝΔ, σταθερά δεύτερη η Πλεύση Ελευθερίας

Ανοδική πορεία σημειώνει η Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 27% στην εκτίμηση ψήφου, σε νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political.

Δεύτερο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 14,6%, ενώ ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 12,5%, η Ελληνική Λύση (9%), ΚΚΕ (8,5%), ΣΥΡΙΖΑ (5,5%), ΝΙΚΗ (3,9%), Φωνή Λογικής (3,7%), ΜέΡα25 (3,4%) και Κίνημα Δημοκρατίας (3,3%).

Στην πρόθεση ψήφου και στο ερώτημα «αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε;», η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με ποσοστό 23% με 10 μονάδες ακριβώς διαφορά από τη 2η Πλεύση Ελευθερίας (13%), ενώ ακολουθούν ΠΑΣΟΚ (10,8%), Ελληνική Λύση (7,8%), ΚΚΕ (7,3%), ΣΥΡΙΖΑ (4,7%), ΝΙΚΗ (3,5%), ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ (3,5%), ΜέΡα 25 (3%).

Αντίστοιχα, στην ερώτηση για το «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας», ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην πρώτη θέση με 28,5%, ακολουθεί ο «κανένας» με 24,3%. Ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (11%), ο Νίκος Ανδρουλάκης (8,6%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (6,9%) και ο Δημήτρης Κουτσούμπας (6,1%).

Παράλληλα, το 50% τάσσεται υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ενώ το 43% λέει πως προτιμά μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ερωτώμενοι για το «ποια από τις κυβερνήσεις συνεργασίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια κατά την άποψή σας ήταν καλύτερη;» το 57% απαντά «καμία», το 24% απαντά «η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου» ενώ στην τελευταία θέση με 19% είναι «η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου».

Από την άλλη, οι πολίτες δεν θεωρούν ότι χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με το 71% να θεωρούν πως κινείται προς τη λάθος/μάλλον λάθος κατεύθυνση και το 26% προς τη σωστή/μάλλον σωστή κατεύθυνση.

Στην ερώτηση για το αν θα ψήφιζαν ένα συστημικό ή αντισυστημικό κόμμα, το 44% απαντά αντισυστημικό, ενώ το 42% συστημικό. Ως «αντισυστημικά» η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί την Πλεύση Ελευθερίας (51%) και το ΜέΡΑ25 (52%).

