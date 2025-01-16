Για "τεράστιο πολιτικό αυτογκόλ" από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή για την υποψηφιότητα του Τάσου Γιαννίτση για την προεδρία της Δημοκρατίας, κάνουν λόγο κυβερνητικά στελέχη.

Τα κυβερνητικά στελέχη σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ.Ανδρουλάκης στη Βουλή για την μεταρρύθμιση Γιαννίτση στο ασφαλιστικό η οποία αποσύρθηκε τελικά από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τόνισαν ότι «όπως προκύπτει ο κ. Γιαννίτσης χρειαζόταν τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ το 2001 και όχι το 2025».

«Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκος Ανδρουλάκης, θέλοντας να βρει επιχειρήματα για την υποψηφιότητα του κ. Γιαννίτση, υπέπεσε σε ένα τεράστιο πολιτικό αυτογκόλ» ανέφεραν τα κυβερνητικά στελέχη και προσέθεσαν ότι «ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε από το βήμα της Βουλής: "Προτείναμε για την Προεδρία της Δημοκρατίας τον Τάσο Γιαννίτση, που συμβολίζει την Ελλάδα της προνοητικότητας, την Ελλάδα που εάν έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει στον σωστό χρόνο πολύ πιθανόν να μην είχαμε ζήσει την μνημονιακή καταστροφή"» και κατέληξαν λέγοντας: «Μόνο που η μεταρρύθμιση Γιαννίτση για το ασφαλιστικό το 2001, την οποία υπονοεί ο κ. Ανδρουλάκης ως προνοητική πολιτική, που μάλιστα θα απέτρεπε τη μνημονιακή καταστροφή, μπλοκαρίστηκε από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Όπως προκύπτει, ο κ. Γιαννίτσης χρειαζόταν τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ το 2001 και όχι το 2025».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.