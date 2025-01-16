Συνάντηση με τον Τάσο Γιαννίτση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την Προεδρία της Δημοκρατίας είχε το μεσημέρι της Πέμπτης ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης.

Ακολουθεί ο διάλογος των δύο ανδρών:

Νίκος Ανδρουλάκης: Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου τον Τάσο Γιαννίτση για την τιμή που μας κάνει, αποδεχόμενος την πρότασή μας για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τιμά την παράταξη.

Στο πρόσωπό του συμβολίζουμε την Ελλάδα της προόδου, την Ελλάδα της προνοητικότητας, την Ελλάδα της ευθύνης, την Ελλάδα της συνέπειας.

Έχουμε χρέος να στείλουμε ένα μήνυμα, ότι μαζί με τη βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται και ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, με υπηρεσίες που θα μειώσουν τις ανισότητες και θα βελτιώσουν ραγδαία τη ζωή των πολιτών.

Τάσος Γιαννίτσης: Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω εσένα Πρόεδρε και την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την εξαιρετικά τιμητική πρόταση να είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οφείλω να πω ότι το χρωστάω σε μια παράταξη, την οποία υπηρέτησα σε πολλές τιμητικές θέσεις.

Το χρωστάω, καταρχάς, στον Κώστα Σημίτη που έφυγε πρόσφατα και αυτό ήταν πολύ οδυνηρό για πολύ κόσμο.

Το χρωστάω στον Ανδρέα Παπανδρέου με τον οποίο συνεργάστηκα.

Το χρωστάω στον Γιώργο Γεννηματά και πολλούς άλλους. Και το χρωστάω στον εαυτό μου, γιατί όλο αυτό το διάστημα και ως πανεπιστημιακός και όχι ως πολιτικός, ήμουν δημόσιο πρόσωπο σε πολιτικές θέσεις, αλλά δεν είχα πολιτική καριέρα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ με τίμησε και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω ό,τι μπορούσα και εγώ για να τιμήσω και το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως τον χώρο των ανθρώπων που θέλουν και προσβλέπουν σε μια Ελλάδα και σε κάτι καλύτερο.

