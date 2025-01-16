Τσιάρας: Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και να κρατηθούν οι νέοι στα χωριά

Τους στόχους του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταξύ των οποίων είναι να κρατηθούν οι νέοι στα χωριά, αλλά και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής παρέθεσε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας σε σύσκεψη που είχε με τους προέδρους των Αγροτικών Συνεταιρισμών του Δήμου Τυρνάβου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, οι οποίες, όπως είπε, είναι μοναδικές και πρωτόγνωρες και επιβάλλουν την αναθεώρηση στρατηγικών για την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, σημείωσε ότι πλέον έχει πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις και έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, προσθέτοντας την ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως θα πρέπει να βρεθεί ευρωπαϊκά να βρεθεί τρόπος υποστήριξης των αγροτών, φέρνοντας ως παράδειγμα την πρόταση για δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοήθειας. «Η πρωτοβουλία αυτή θα λειτουργήσει ως μοχλός υποστήριξης και αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στον πρωτογενή τομέα», δήλωσε.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας στάθηκε στις μειωμένες παραγωγές λόγω ανομβρίας σημειώνοντας πως «πρέπει να εξαντλήσουμε τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν, γιατί πραγματικά το κόστος καλλιέργειας και για τα αχλάδια είναι πολύ υψηλό».

