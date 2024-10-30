Νέες αντιδράσεις στα κυβερνητικά στρατόπεδα προκάλεσε η ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος νωρίτερα είχε απαντήσει στις αιτιάσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη με αφορμή την επίσκεψή του Νίκου Ανδρουλάκη στο ΑΣΕΠ και τα σχόλιά του περί καθυστερήσεων στις προσλήψεις.

«Ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μέσα σε μία ανακοίνωση υιοθέτησε όλες τις κακές πρακτικές μιας ανεύθυνης αντιπολίτευσης, με πρώτη και κυριότερη τη διατύπωση ψεμάτων, τα οποία καταρρίπτονται με μια απλή επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων», αναφέρουν κυνερνητικές πηγές, προσθέτοντας:

«Η ιστορία έγραψε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε επί της αρχής ένα νομοσχέδιο που αντιμετώπιζε καίρια ζητήματα για τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του ΑΣΕΠ. Αλλά ακόμα και επί των άρθρων, το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη δεν ψήφισε, μεταξύ πολλών άλλων, την αύξηση της μοριοδότησης της εντοπιότητας για το σύνολο των ορεινών και νησιωτικών Δήμων, αλλά και το αυξημένο δικαίωμα των μόνιμων κατοίκων να καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις θέσεις μόνιμου προσωπικού που είναι διαθέσιμες στα νησιά».

«Δικαίωμα του ΠΑΣΟΚ να επιλέξει τον δρόμο του «όχι σε όλα», ακόμα και σε αυτά που άπαντες συμφωνούν ότι είναι προς το συμφέρον κάθε πολίτη από τη μία άκρη της χώρας στην άλλη. Αντιθέτως, το να προσπαθεί εκ των υστέρων να δικαιολογήσει τη στάση του, εμφανίζοντας το μαύρο ως άσπρο, παραπέμπει σε εποχές που όλοι θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας» καταλήγουν.

Τσουκαλάς: Όταν μιλάμε για αξιοκρατία, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, η κοινωνία σίγουρα δεν πιστεύει τον Μητσοτάκη

«Όταν μιλάμε για θεσμούς, αξιοκρατία και χρήστη διοίκηση, η ελληνική κοινωνία σίγουρα δεν πιστεύει τον κ. Μητσοτάκη», είχε διαμηνύσει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς νωρίτερα.

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο άγχος του να δικαιολογήσει την αποτυχία της κυβέρνησης στα θέματα διαφάνειας και αξιοκρατίας, πιάστηκε αδιάβαστος», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ ψήφισε κάθε διάταξη, η οποία εξυπηρετούσε τη διευκόλυνση των προσλήψεων».

«Μπορεί να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης για ποιο λόγο χρειάστηκαν 32 τροποποιήσεις του νόμου του 2021, ο οποίος έχει αποτύχει παταγωδώς;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Για να καταλήξει πως «όταν μιλάμε για αξιοκρατία, διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, η ελληνική κοινωνία σίγουρα δεν πιστεύει τον κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: skai.gr

