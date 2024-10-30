Μαρινάκης για ΑΣΕΠ: Ποιον Ανδρουλάκη να πιστέψουμε;

Επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπολύει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την επίσκεψή του κ. Ανδρουλάκη στο ΑΣΕΠ και τα σχόλιά του περί καθυστερήσεων στις προσλήψεις.

"Ο κ. Ανδρουλάκης της Βουλής την προηγούμενη εβδομάδα καταψήφισε το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, ενώ και στην πρώτη του θητεία ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τον περασμένο Νοέμβριο το νομοσχέδιο για την επιλογή διοικητών στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. Από την άλλη πλευρά, ο κ. Ανδρουλάκης της Χαριλάου Τρικούπη επισκέφτηκε σήμερα το ΑΣΕΠ και κατήγγειλε την Κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις προσλήψεις, όταν ο ίδιος λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε καταψηφίσει το νομοσχέδιο με τις συγκεκριμένες διατάξεις, που έχουν ως σκοπό την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας προσλήψεων στο Δημόσιο. Ποιον Ανδρουλάκη να πιστέψουμε; Της Βουλής, της Χαριλάου Τρικούπη, ή μήπως κανέναν από τους δύο;" αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

