Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη τη δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα, όπου τον υποδέχθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, μαζί με τη Γενική Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, κ. Δήμητρα Λυγούρα, και τον Διοικητή της Δομής, κ. Χαράλαμπο Χρήστου, ξενάγησαν τον κ. Σταϊνμάιερ στους χώρους της εγκατάστασης, δίνοντας έμφαση στους σταθμούς ταυτοποίησης EURODAC και τις διαδικασίες ασφαλείας. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, ενημερώθηκε για τη διαδικασία εισόδου και εξόδου των φιλοξενούμενων καθώς και για τις υγειονομικές υπηρεσίες που παρέχονται.

«Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις και αυτά που είδε εδώ ο Πρόεδρος της Γερμανίας ήταν σημαντικά», δήλωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος μετά το τέλος της επίσκεψης και πρόσθεσε: «Μίλησε με το προσωπικό, ενημερώθηκε για το πως διεκπεραιώνεται αυτή η διαδικασία, είδε σε τι δύσκολες συνθήκες δουλεύουν εδώ οι εργαζόμενοι και πόσο σύνθετη και δύσκολη υπόθεση είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών για μια χώρα όπως η Ελλάδα, χώρα που ανέλαβε μεγάλο βάρος τη χρονιά που πέρασε και εξακολουθεί να αναλαμβάνει μεγάλο βάρος και να δέχεται πίεση. Είναι σημαντικό που ο πρώτος πολίτης ενός μεγάλου ευρωπαϊκού κράτους, ήρθε και τα είδε αυτά από κοντά».

Τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας συνόδευαν, η State Secretary και Head of the Office of the Federal President, Dr Dörte Dinger, η Minister of State στο Federal Foreign Office, Dr Anna Lührmann, ο Chairman of the Budget Committee, Mr Otto Fricke, ο Deputy Chairman του German-Greek Parliamentary Friendship Group,Mr Thomas Rachel, ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα, Mr Andreas Kindl, ο Ambassador και Head of the Foreign Policy Division στο Office of the Federal President, Mr Wolfgang Silbermann, η Spokesperson του Federal President Ms Cerstin Gammelin, η Ambassador και Chief of Protocol στο Federal Foreign Office, Ms Karin Marschall, η Head of the Private Office of the Federal President, Ms Daniela Lerner, ο Colonel (GS) και Liaison Officer του Federal Ministry of Defence προς τον Federal President, Mr Thomas Braun, η Head of the European Division στο Office of the Federal President, Ms Ulla Brunkhorst, καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της γερμανικής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

