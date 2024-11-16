Κυβερνητικές πηγές για Σαμαρά: Τα μηνύματα που παίρναμε από στελέχη ήταν «μην τον ανέχεστε άλλο»

Κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά μετά τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρουν ότι τα μηνύματα που παίρναμε από όλα τα στελέχη της ΝΔ, ήταν «μην τον ανέχεστε άλλο".

Νωρίτερα, ο κ. Σαμαράς στην πρώτη του δήλωση μετά τη διαγραφή του καταλόγισε αλαζονεία και έλλειψη ψυχραιμίας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας παράλληλα ότι είναι «αποκομμένος από τη βάση» και ότι «οδηγεί ένα κόμμα που λίγο πια μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία».

Ο Αντώνης Σαμαράς τέθηκε σήμερα εκτός Νέα Δημοκρατίας μετά τη συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής» στην οποία άσκησε σφοδρή κριτική εναντίον του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, ζητώντας μάλιστα την παραίτησή του.

Τη διαγραφή του κ. Σαμαρά ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «ο κ. Σαμαράς, με τη σημερινή συνέντευξή του, θέτει εαυτόν, για δεύτερη φορά μετά το 1993, εκτός Νέας Δημοκρατίας. Εξάλλου, αυτό επεδίωξε. Αυτή τη φορά, όμως, η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Κυβερνητική πλειοψηφία συνεχίζει σταθερά την πορεία της, χωρίς τον κ. Σαμαρά. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με τη σταθερότητα της πατρίδας σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς».

Στην ανακοίνωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνει λόγο για ανοίκεια και προκλητική επίθεση του κ. Σαμαρά εναντίον του πρωθυπουργού και του κ. Γεραπετρίτη, τονίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εκτός της διαφωνίας που εξέφρασε στο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, προέβη και στη διαστρέβλωση δηλώσεων.

Η διαδικασία διαγραφής του κ. Σαμαρά έχει ήδη κινηθεί με βάση τα όσα προβλέπονται από το καταστατικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον παραπέμπει με επιστολή του στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ, τον κ. Τραγάκη, με το ερώτημα της διαγραφής του.

Ακολούθως η Επιτροπή θα συνεδριάσει, θα αποφασίσει και το πρακτικό θα σταλεί στον Πρόεδρο της ΚΟ, ο οποίος στη συνέχεια με βάση το πρακτικό κ την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΝΔ στέλνει επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής.

