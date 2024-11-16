O Xάμπεκ «σηκώνει τα μανίκια» για τη Γερμανία

Στο συνέδριο του κόμματος στο Βισμπάντεν οι Πράσινοι επιχειρούν ένα restart με περισσότερο πράσινο χρώμα.Aνταπόκριση από το Βερολίνο



Η προεκλογική περίοδος για τις πρόωρες εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου έχει ξεκινήσει για τα καλά κι έτσι το συνέδριο των Πρασίνων αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βίσμπαντεν της Δυτικής Γερμανίας αποκτά άλλη βαρύτητα. Ο αντικαγκελάριος και υπ. Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ έχει ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την καγκελαρία, παρόλο που οι Πράσινοι κινούνται σε χαμηλά ποσοστά. Η υποψηφιότητά του έχει, όπως φαίνεται, την ευρεία στήριξη του κόμματος.

«Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ έχει όλα όσα χρειάζεται κάποιος για να γίνει καλός καγκελάριος» αναφέρει έγγραφο του συνεδρίου. Ταυτόχρονα, όπως όλα δείχνουν, στον προεκλογικό αγώνα για τους Πρασίνους δεν θα είναι μόνος αλλά θα έχει δίπλα του την υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, στέλνοντας ένα μήνυμα συνέχειας αλλά και ενότητας για το κόμμα.Στο νέο του βίντεο στα social media ο Ρόμπερτ Χάμπεκ «σηκώνει τα μανίκια» για δουλειά και μια νέα αρχή για τους Πρασίνους, μετά τη φθορά στη συγκυβέρνηση και τα απογοητευτικά ποσοστά τους στις ευρωεκλογές και τις τρεις καταστροφικές για το κόμμα αναμετρήσεις στην ανατολική Γερμανία (Θουριγγία, Σαξονία, Βρανδεμβούργο).Απολογισμός, βολές κατά Λίντνερ, νέοι στόχοιΜε μήνυμα μια νέα πράσινη οικονομική πολιτική και στήριξη των αδύναμων, οι Πράσινοι προσπαθούν να κερδίσουν εκ νέου το χαμένο πολιτικό έδαφος. Μάλιστα την Παρασκευή, κοντά στα μεσάνυχτα, οι σύνεδροι ενέκριναν κείμενο δεσμεύσεων για τη νέα εποχή με έμφαση στην ενίσχυση της οικονομίας, της προστασίας του κλίματος, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προάσπιση της δημοκρατίας.Στο ίδιο κείμενο θέσεων με τίτλο «Αναλαμβάνοντας ευθύνη αυτή τη στιγμή» κάνουν τον δικό τους απολογισμό για την αποτυχία της τρικομματικής κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων. Όπως παρατηρεί η εφημερίδα Zeit, οι Πράσινοι επιρρίπτουν σαφώς την ευθύνη για την κατάρρευση της συγκυβέρνησης στο κόμμα τωνΦιλελευθέρων και τον επικεφαλής τους, Κρίστιαν Λίντνερ, θιασώτη της άκαμπτης δημοσιονομικής πειθαρχίας χωρίς εξαιρέσεις.Από εκεί και πέρα στον απολογισμό τους οι Πράσινοι υπενθυμίζουν τη θετική συμβολή τους στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης συνασπισμού ως προς τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες υποδομές, στην αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου στα δώδεκα ευρώ αλλά και στην απλοποίηση του καθεστώτος απόκτησης της γερμανικής υπηκοότητας.Νέο ηγετικό δίδυμο για μια νέα αρχήΤην ίδια ώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους διαδόχους του διδύμου Ομίντ Νουριπούρ και Ρικάρντα Λανγκ, οι οποίοι αποχωρούν από την ηγεσία του κόμματος, όπως είχαν ανακοινώσει μετά την συντριβή των Πρασίνων στην ανατολική Γερμανία, αναλαμβάνοντας μερίδιο της ευθύνης για τον καταποντισμό των Πρασίνων.Διάδοχοι στην ηγεσία του κόμματος θα είναι ο νεαρός βουλευτής Φέλιξ Μπάναστσακ και η έμπιστη συνεργάτιδα του Χάμπεκ Φραντσίσκα Μπράντνερ, υφυπουργός Οικονομίας. Στοχεύουν να χαρίσουν στο κόμμα ξανά τον πραγματικό «πράσινο χαρακτήρα» του που έχασε τα χρόνια της συγκυβέρνησης με έμφαση σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και ισότητας και στηρίζουν ανοιχτά την υποψηφιότητα Χάμπεκ για την καγκελαρία, ελπίζοντας σε μια νέα αρχή για ένα καλύτερο κόμμα.Χωρίς ανατροπές οι δημοσκοπήσειςΣτο μεταξύ οι Πράσινοι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αν και τέταρτο κόμμα, εμφανίζουν μικρή άνοδο και σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή (ΥοuGov) κινούνται στο 11,5%.Πρώτοι παραμένουν σταθερά οι Χριστιανοδημοκράτες/ Χριστιανοκοινωνιστές (32,9%), δεύτερη έπεται η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (18,2%) και τρίτοι οιΣοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σολτς (15,5%). Η Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ κινείται στο 6,6% ενώ οι Φιλελεύθεροι και η Αριστερά κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, το οποίο απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στην Μπούντεσταγκ.

