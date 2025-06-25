«Είναι πολύ δύσκολη η αποτρεπτική διαχείριση των ροών μεταναστών προς την Κρήτη, αν δεν ανασχεθούν τη στιγμή που ξεκινάνε από τη Λιβύη», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μεταναστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης.

Όπως είπε, ενώ οι ροές από τον Έβρο παρουσιάζουν και προς το Ανατολικό Αιγαίο παρουσιάζουν μείωση, στην Κρήτη το τελευταίο εξάμηνο παρουσιάζουν αύξηση 350% και έχουν φτάσει στο νησί πάνω από 6.000 άτομα.

«Οι ροές από τον Έβρο είναι 30% κάτω από πέρυσι. Η συνεργασία του ελληνικού λιμενικού σώματος με την τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο, επίσης έχει φέρει αποτελέσματα. Οι ροές έχουν μειωθεί φέτος κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Είδαμε το τελευταίο διάστημα, ειδικά τον τελευταίο μήνα, μία θεαματική αύξηση των ροών από τη Λιβύη, από τον νότιο πια διάδρομο. Το πρώτο εξάμηνο έφτασαν 6.000, η Κρήτη είναι 350% πάνω από πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Έκανε γνωστό ότι με τον Ιταλό ομόλογό του θα πάνε στη Λιβύη στις 8 Ιουλίου, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση για τον έλεγχο των αναχωρήσεων. «Αν δεν βρεθεί κάποια λύση, ένα από τα μέτρα που εξετάζονται είναι να ανασταλεί εντελώς η χορήγηση ασύλου».

«Όσο ήμουν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε έκανα ούτε δέχτηκα τηλέφωνο για να παρέμβω σε έλεγχο»

Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ Βορίδης σημείωσε ότι η δικογραφία δεν έχει πάει ακόμα στη Βουλή και αναμένει κι ο ίδιος να τη δει.

«Όσο ήμουν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ούτε έκανα κάποιο τηλέφωνο ούτε δέχτηκα τηλέφωνο από βουλευτή για να παρέμβω σε διαδικασία ελέγχου ΑΦΜ. Η απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κατανομή του εθνικού αποθέματος βοσκοτόπων στηρίζεται σε απόφαση του 2015».

Επιπλέον, ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι επί υπουργίας του έγιναν πάνω από 3.500 διασταυρωτικοί έλεγχοι.

