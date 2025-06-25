ΠΑΣΟΚ: Ο πρωθυπουργός οφείλει να ενημερώσει κατά πόσον έθεσε το θέμα της Λιβύης στον Τούρκο Πρόεδρο

Σε δήλωσή του ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Λιβυκής Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου (NOC) και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO), υπογραμμίζοντας ότι η κίνηση παραβιάζει ευθέως τα ελληνικά θαλάσσια κυριαρχικά δικαιώματα και απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναλυτικότερα στη δήλωσή του αναφέρει:

Η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης και της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου (TPAO), για τη διεξαγωγή γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών σε περιοχές που περιγράφονται στο παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, συνιστά απροκάλυπτη αναβάθμιση των προκλητικών ενεργειών εις βάρος της χώρας μας και των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, καθώς και ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αντιδράσει στη νέα αυτή πρόκληση, αναλαμβάνοντας κάθε αναγκαία πολιτική και νομική πρωτοβουλία στους διεθνείς οργανισμούς απέναντι στις νέες αναθεωρητικές και παράνομες ενέργειες που ναρκοθετούν την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Πρωθυπουργός οφείλει να ενημερώσει κατά πόσον έθεσε το θέμα στον Τούρκο Πρόεδρο στη σημερινή συνάντηση στη Χάγη και ποια υπήρξε η αντίδρασή του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.