ΣΥΡΙΖΑ: Καταδικάζουμε τις απαράδεκτες ενέργειες Λιβύης-Τουρκίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκφράζει την έντονη καταδίκη του στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψε η κρατική Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Λιβύης με την αντίστοιχη τουρκική κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ, περί διεξαγωγής σεισμικών ερευνών και καλεί τη λιβυκή και τουρκική πλευρά να σεβαστούν επιτέλους το διεθνές δίκαιο.

Σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικών του κόμματος αναφέρει: «Οι δύο πλευρές, προχωρούν σε συμφωνία έχοντας ως βάση συζήτησης το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο, σε μία νέα προσπάθεια της 'Αγκυρας, να επιβάλλει τα αναθεωρητικά της αφηγήματα στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνεργασία με τη Λιβύη.

Πρόκειται για μία ακόμη προκλητική ενέργεια και της Τουρκίας, αλλά και της Λιβύης, μετά τη διαμαρτυρία στον Έλληνα Πρέσβη στην Τρίπολη, για την προκήρυξη του διαγωνισμού των οικοπέδων νοτίως της Κρήτης».

Ακολούθως ζητά ενημέρωση και ασκεί κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης σημειώνοντας: «Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον ελληνικό λαό εάν στις περιοχές ερευνών συμπεριλαμβάνονται οι προκηρυχθείσες από την Ελλάδα περιοχές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίον θα αντιδράσει, συμπεριλαμβανομένης της συνολικής επανεξέτασης των σχέσεων ΕΕ - Λιβύης, λόγω της μη συμμόρφωσης των αρχών της Τρίπολης με το διεθνές δίκαιο.Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι οι πρόχειροι χειρισμοί της στην εξωτερική πολιτική ζημιώνουν στο μέγιστο τα εθνικά θέματα, σε σημείο που εν αναμονή της επίσκεψης Γεραπετρίτη στη Λιβύη, η λιβυκή κυβέρνηση, αλλά και οι περίφημοι «συνομιλητές» της στην Ανατολική Λιβύη, κλιμακώνουν τις προκλήσεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.