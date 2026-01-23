Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Cluster 17 που δημοσιεύθηκε στο γαλλικό περιοδικό “Le Grand Continent”, το 51% των πολιτών επτά χωρών της ΕΕ θεωρεί τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «εχθρό της Ευρώπης».

Μόλις το 8% των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τον Τραμπ «φίλο της Ευρώπης», ενώ το 39% δεν υποστήριξε καμία από τις δύο αυτές απόψεις.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 7.498 ατόμων από τις χώρες Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία και Πολωνία, με μέθοδο δειγματοληψίας με ποσόστωση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντιμετωπίζεται ως «εχθρός της Ευρώπης» από μικρή πλειοψηφία πολιτών σε επτά ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε στο γαλλικό περιοδικό “Le Grand Continent”.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το ινστιτούτο Cluster 17, καταγράφει πως το 51% των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ εχθρική δύναμη, ενώ μόλις το 8% τον χαρακτηρίζει «φίλο της Ευρώπης». Παράλληλα, το 39% δηλώνει ουδέτερο, μη ενστερνιζόμενο καμία από τις δύο θέσεις.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη μεταξύ 13 και 19 Ιανουαρίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 7.498 ατόμων από τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Δανία και την Πολωνία, με περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες σε κάθε χώρα. Το πολιτικό κλίμα τη συγκεκριμένη περίοδο είχε ενταθεί έπειτα από τη δημόσια τοποθέτηση του Τραμπ για την επιθυμία αγοράς της Γροιλανδίας. Αν και αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε στη θέση του, στη συνέχεια απέσυρε τις δηλώσεις, διαβεβαιώνοντας πως δεν θα καταφύγει σε βίαια μέσα για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Αντιφατικές στάσεις ανά χώρα

Η στάση των ευρωπαίων πολιτών απέναντι στον Τραμπ διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα. Στις έξι από τις επτά χώρες, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί τον Τραμπ «εχθρικό». Στην Πολωνία, ωστόσο, μόλις το 28% μοιράζεται αυτή την άποψη, με το 48% να δηλώνει πως δεν τον θεωρεί ούτε φίλο ούτε εχθρό. Το ιδιαίτερο αυτό ποσοστό συνδέεται τόσο με τις ιστορικά στενές σχέσεις της Πολωνίας με τις ΗΠΑ, όσο και με τη γεωπολιτική της τοποθέτηση μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Αντιθέτως, στη Δανία –παραδοσιακό σύμμαχο των ΗΠΑ στην Ευρώπη που δέχεται πιέσεις για τη Γροιλανδία– το 58% των πολιτών χαρακτηρίζει τον Τραμπ εχθρικό, ποσοστό που συναντάται και στην Ισπανία. Στη Γαλλία, αυτή η άποψη φτάνει το 55%, αποτυπώνοντας ευρύτερη δυσφορία απέναντι στην αμερικανική πολιτική.

Προβληματισμός για τη στάση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η θέση των Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με το πώς πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Το 46% προκρίνει την «εναντίωση», ενώ το 44% προκρίνει τον «συμβιβασμό». Μόλις το 10% των ερωτηθέντων επιθυμεί την «ευθυγράμμιση» με τις αμερικανικές επιλογές.

Παράλληλα, η μεγάλη πλειοψηφία (73%) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις για την άμυνα και την ασφάλειά της, αντί να στηρίζεται στη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μόνο το 22% διατηρεί εμπιστοσύνη ότι η ΕΕ μπορεί ακόμη να στηρίζεται στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

