Φάμελλος: Πρόταση για διακομματική αποστολή στη Μονή Σινά

Την άμεση συγκρότηση διακομματικής κοινοβουλευτικής αποστολής στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά ζητά με επίσημη επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

Η πρόταση, όπως αναφέρει ο κ. Φάμελλος, έχει ως στόχο την έμπρακτη στήριξη της Ελληνικής Βουλής στο δίκαιο αίτημα για πλήρη σεβασμό των αιγυπτιακών Αρχών προς την Ιερά Μονή.

«Πρόκειται για μια ενέργεια που υπερβαίνει κομματικές γραμμές και υπηρετεί την ανάγκη εθνικής εγρήγορσης και υπεράσπισης της πολιτιστικής και θρησκευτικής μας κληρονομιάς» σημειώνει στην επιστολή..

Ολόκληρη η επιστολή:



Οι πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά, ύστερα από την απόφαση του Αιγυπτιακού δικαστηρίου, καθώς και η τοποθέτηση της αιγυπτιακής κυβέρνησης που περιορίζεται στη διασφάλιση μόνο του λατρευτικού καθεστώτος της Μονής, έχουν προκαλέσει ανησυχία σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και επιβάλουν την ουσιαστική παρέμβαση της χώρας μας.

Με δεδομένο τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Μονή της Αγίας Αικατερίνης για όλον τον Ελληνισμό αλλά και για όλη την Ορθοδοξία, ούσα η αρχαιότερη, εν λειτουργία, χριστιανική ορθόδοξη Μονή, καθίσταται επιτακτική η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξή της, δεδομένου μάλιστα ότι η κυβέρνηση συμμετείχε σε διαπραγματεύσεις με την αιγυπτιακή πλευρά για την επίτευξη συμφωνίας, η οποία φαίνεται ότι δεν τηρήθηκε.

Με δεδομένη τη σημασία της Μονής Σινά, θεωρούμε απαραίτητη την οργάνωση από την Ελληνική Βουλή διακομματικής αποστολής επιτροπής βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Ιερά Μονή του Σινά, προκειμένου να δηλώσουμε την μέγιστη δυνατή στήριξη της Ελληνικής Βουλής στο δίκαιο αίτημα για πλήρη σεβασμό των αιγυπτιακών Αρχών προς την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης.

Για όλα τα παραπάνω καταθέτουμε σε εσάς την πρόταση αυτή και παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

Πηγή: skai.gr

