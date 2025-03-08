Την απάντησή του για την επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή, που επέφερε τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, έδωσε ο βουλευτής Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Facebook:

«Ως σύζυγος, ως πατέρας τεσσάρων παιδιών, αλλά πρωτίστως ως άνθρωπος που σέβεται και τιμά τη γυναίκα, θέλω να ζητήσω μέσα από την καρδιά μου συγγνώμη για τα όσα είπα χθες στη Βουλή των Ελλήνων.

Δεν εκφράζουν τις αξίες μου ούτε αντιπροσωπεύουν τις αρχές και την πορεία μου. Επιτρέψτε μου όμως να μοιραστώ κάτι που δεν έχω αναφέρει μέχρι σήμερα. επειδή εγώ δεν λειτουργώ επικοινωνιακά.

Τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου, ο τέταρτος γιος μου, ταξίδευε με το επιβατικό τρένο που έφυγε ελάχιστη ώρα πριν το μοιραίο εμπορικό τρένο της διαδρομής Θεσσαλονίκη – Αθήνα. Όταν ξυπνήσαμε και μάθαμε με τη σύζυγό μου τι συνέβη, νομίζαμε – έστω και προσωρινά – ότι ήταν ανάμεσα στα θύματα.

Ήταν ένα συναίσθημα που μας συγκλόνισε και μας έκανε να συναισθανθούμε – έστω και στο ελάχιστο – τον ανείπωτο πόνο των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους.

Η συμπεριφορά μου λοιπόν, ήταν προϊόν συσσωρευμένου θυμού διότι η συγκεκριμένη πολιτικός μας κατηγορεί συνεχώς ως δολοφόνους και εγκληματίες κακοποιούς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό δεν δικαιολογεί την αντίδρασή μου και την έκφραση. Ήταν λανθασμένη επιλογή λέξεων την δεδομένη χρονική στιγμή και τίποτα παραπάνω. Εμείς δεν είμαστε ίδιοι με τα συγκεκριμένα πρόσωπα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.