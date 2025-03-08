Για την σεξιστική επίθεση με το χυδαίο σχόλιο περί παιδιών που δέχθηκε χθες στη Βουλή από τον, διαγραφέντα πλέον, Δημήτρη Κυριαζίδη (βουλευτή Δράμας της ΝΔ) μίλησε σήμερα στο MEGA η Ζωή Κωσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφερόμενη στην Ημέρα της Γυναίκας αλλά και στην επίθεση που δέχτηκε, είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται αντιμέτωπη με τέτοιες συμπεριφορές στη Βουλή.

«Δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό ούτε αιφνιδιαστική συμπεριφορά. Από την πρώτη μέρα της δικής μου παρουσίας στη Βουλή εκδηλώνονται αυτές οι συμπεριφορές. Αυτά θεριεύουν γιατί γίνονται ανεκτά» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξέφρασε την ικανοποίηση της για την ομόφωνη υποστήριξη που είχε από την Βουλή, αλλά τόνισε ότι δεν δέχεται την συγνώμη που ζήτησε στην ομιλία του ο πρωθυπουργός για τη συμπεριφορά του βουλευτή της ΝΔ.

«Είναι ευτύχημα ότι χθες προέδρευε βουλευτής άλλου κόμματος στη Βουλή διότι πάμπολλες φορές και αντίστοιχες φράσεις έχουν εκτοξευτεί χωρίς να υπάρξει η δέουσα αντίδραση. Ήταν ευτύχημα η αντίδραση αυτή και τα αντανακλαστικά που έδειξαν πρωτίστως οι γυναίκες βουλευτίνες μέσα στο Κοινοβούλιο και οι άνδρες. Ήταν πολύ σημαντικό ότι, ήταν ομόθυμα αυτό που συνέβη» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Αρνήθηκε όμως την προσωπική συγνώμη του πρωθυπουργού.

«Εγώ δεν δέχομαι τη συγγνώμη του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος εδώ και ενάμιση χρόνο αρνείται να έρθει στη Βουλή για να συζητήσουμε για την έμφυλη βία. Του έχω κάνει 42 επίκαιρες ερωτήσεις για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία και κάνουν πλάκα μεταξύ τους οι Νεοδημοκράτες ότι είμαι περίπου μια γραφική που ζητάω επίμονα να απαντηθεί στη Βουλή από τον πρωθυπουργό το τι θα κάνει για την έμφυλη βία και τις διακρίσεις. Αυτά είναι αντιλήψεις, δεν είναι κρούσματα ούτε κάποιες αδόκητες εξελίξεις» δήλωσε χαρακτηριστικά.

