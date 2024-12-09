Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η πρόθεση για τη συνάντηση ήταν δεδομένη εδώ και αρκετό καιρό και από τις δυο πλευρές και σύμφωνα με πληροφορίες την προηγούμενη εβδομάδα, επικοινώνησε το γραφείο του πρωθυπουργού με τους συνεργάτες του Χάρη Δούκα, έβαλαν κάτω τις ημερομηνίες και τελικά το ραντεβού κλείδωσε για αύριο στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του Δημάρχου, ο Χάρης Δούκας αναμένεται να βάλει στο τραπέζι της συζήτησης όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο. Θα επικεντρωθεί στα σχολεία, στη διπλή ανάπλαση, την κοινωνική κατοικία, την ανθεκτικότητα. Θα σημειώσει από την πλευρά του ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με την κεντρική διοίκηση, ώστε να δίνονται άμεσα λύσεις για τους πολίτες.

Η αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον δήμαρχο Αθηναίων δεν είναι η πρώτη, καθώς είχαν συναντηθεί ξανά στις 16 Νοεμβρίου 2023, μετά την εκλογή του Χάρη Δούκα στον δημαρχιακό θώκο και πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του.

