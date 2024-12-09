Γεραπετρίτης: Το έργο διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου θα συνεχιστεί κανονικά

«Το Ιταλικό πλοίο συνέχισε κανονικά την έρευνά του στην Κάσο αφού αποσυμπιέστηκε η ένταση. Δεν υπήρξε απολύτως καμία αίτηση, ούτε αδειοδότησης από τις τουρκικές αρχές» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε Επίκαιρη Ερώτηση του Ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη για «τις προκλητικές τουρκικές δηλώσεις για το Αιγαίο με αφορμή το συμβάν στην Κάσο»

Για την ηλεκτρική διασύνδεσης Κρήτης - Κύπρου και εν τέλει Ισραήλ, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι όπως έχει επαναλάβει κατά πάγιο τρόπο αρκετές φορές αυτό «αποτελεί ένα αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τούτο χρηματοδοτείται μερικώς από την ΕΕ και έχει αναδειχθεί σε μείζον έργο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας η ελληνική Κυβέρνηση μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει δώσει άδεια στο Ιταλικό πλοίο για να κάνει τις σχετικές έρευνες και την πόντιση των ηλεκτρονικών καλωδίων. Αυτονοήτως τηρώντας απαρέγκλιτα τα όσα ορίζει ρητώς αναφέρονται στην ελληνική νομοθεσία»

Για το συμβάν στην Κάσο, ο υπουργός ανέφερε ότι «το πλοίο εξήλθε τον ελληνικών χωρικών υδάτων, σε χώρο που είναι ήδη καθορισμένος από την ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία. Υπήρξε, πράγματι μια παρεμπόδιση εκ μέρους τουρκικών πλοίων. Το πλοίο συνέχισε κανονικά την έρευνά του αφού αποσυμπιέστηκε η ένταση και ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό απολύτως η ερευνητική του δραστηριότητα».

Ο κ. Γεραπετρίτης, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπήρξε απολύτως καμία αίτηση, ούτε αδειοδότησης από τις τουρκικές αρχές. Κατά τούτο, ούτε άμεσα, ούτε έμμεσα με οποιοδήποτε τρόπο δεν υπήρξε αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Τουρκίας».

Για το πως αποσυμπιέστηκε η ένταση, ο υπουργός ανέφερε ότι αυτό έγινε «μέσω των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας που παραμένει ανοικτή με τη γείτονα»

Ο υπουργός, υπογράμμισε ότι «το έργο αυτό θα συνεχιστεί κανονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και εγκεκριμένα σχέδιά του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ίδιας της εταιρείας».

Αναφορικά με τη Διακήρυξη των Αθηνών, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «πράγματι είναι ένα κείμενο υψηλού συμβολισμού και αυτό γιατί για πρώτη φορά καταγράφεται η βούληση των δύο μερών να προχωρήσουν από κοινού στο πλαίσιο της καλής γειτονίας και φιλικού διακανονισμού, ώστε να μην παράγονται κρίσεις. Υπάρχει, όμως μια ρητή αναφορά εκ μέρους της Τουρκίας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου» και πρόσθεσε ότι «δεν περιμέναμε μέσα σε 16 μήνες, η Τουρκία θα αποστεί από δόγματα που έχει φέρει στην επιφάνεια εδώ και δεκαετίες, όπως την αποστρατιωτικοποίηση ή τις γκρίζες ζώνες ή τα μαξιμαλιστικά αιτήματα που αφορούν την ΑΟΖ ή την υφαλοκρηπίδα», όμως «θεωρούμε κρίσιμο ότι το να βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς διαλόγου, ώστε να μην παράγονται εντάσεις και κρίσεις είναι κάτι το οποίο που όχι μόνο είναι ωφέλιμο, αλλά και αναγκαίο για τη χώρα». Ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε ότι μέσα σε αυτό το 16μηνο αυτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας έχουν λειτουργήσει, ώστε να μην παραχθούν κρίσεις, αλλά και σε σειρά δραστηριότητες και τομείς. Ο υπουργός δήλωσε ρητά πως «εμείς δεν πρόκειται να συζητήσουμε θέματα κυριαρχίας, τα ζητήματα που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι συναφή με την οριοθέτηση»

Σχετικά με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό σχεδιασμό, ι κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «θα κατατεθεί εμπροθέσμως και προσηκόντως. Καμία παράταση δεν θα υπάρξει, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο».

Για την παραμονή του casus belli από την Τουρκία, απάντησε ότι «δεν προσιδιάζει με το διεθνές δίκαιο και δεν πρέπει να υφίσταται. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προς την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης για να αναιρεθεί».

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης από την πλευρά του υπενθύμισε τις πρόσφατες «προκλητικές και προσβλητικές δηλώσεις» από τον Τούρκο Υπουργό Εθνικής Άμυνας λέγοντας ότι «αντιλαμβάνομαι ότι εσείς δεν είστε καθόλου υπεύθυνος για το τι λένε οι γείτονες Υπουργοί, πλην όμως δεδομένων και αυτών που έχετε αναφέρει και το επαναλαμβάνεται σχετικά με την Διακήρυξη των Αθηνών» ποιες «είναι οι ενέργειες που θα προβεί το ΥΠΕΞ προκειμένου να μην φαίνεται ότι εμείς μένουμε άπραγη και να δείχνουμε ότι αναγνωρίσουμε τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί υφαλοκρηπίδας;» Ο κ. Χουρδάκης σχετικά με τις απαντήσεις του Υπουργού ζήτησε πληροφορίες για το πως αποσυμπιέστηκε η ένταση στην Κάσο και τον κάλεσε να διαψεύσει τις σχετικές αναφορές του Τούρκου Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας ότι δηλαδή του ζητήθηκε άδεια για να συνεχίσει τις έρευνες το ιταλικό πλοίο. Ο βουλευτής αναγνώρισε πως πράγματι μέσα σε 16 μήνες από την υπογραφή της Διακήρυξης των Αθηνών δεν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα και τις κινήσεις που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, αλλά «υπάρχει κάποια τάση βελτίωσης;» Ο κ. Χουρδάκης, συμφώνησε ότι πρέπει να υπάρχει ένας δίαυλος ανοικτός ακόμα και με τον εχθρό μας, αλλά αναρωτήθηκε «γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μια τέτοια "ζεστή σχέση" με τη Ρωσία;». Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής ρώτησε γιατί καθυστερεί η ολοκλήρωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και έθεσε το θέμα της παραμονής της αιτίας πολέμου που δεν έχει αποσύρει η Τουρκία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

