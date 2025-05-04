Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης του Προσωπικού Γιατρού.

Μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες έχουν προστεθεί σχεδόν 2.000 επιπλέον προσωπικοί γιατροί στο σύστημα, ανεβάζοντας το σύνολο των διαθέσιμων προσωπικών γιατρών σε 5.496. Έχουν εγγραφεί έως σήμερα, πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες.

Επίσης μέχρι σήμερα, έχουν ενταχθεί περί τους 250 παιδιάτρους και παρέχουν δωρεάν δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικό παιδίατρο σε 350.000 παιδιά.

Κάθε παιδίατρος μπορεί να εγγράψει έως και 1.500 παιδιά, με μηνιαία αμοιβή περίπου 4.000 ευρώ.

«Πολύ σύντομα θα καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού των 500.000 παιδιών που έχουμε ως αρχικό στόχο» τονίζει σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Από 1η Ιουνίου, όσοι πολίτες δεν έχουν κάνει εγγραφή σε προσωπικό γιατρό, θα εγγράφονται αυτόματα στο σύστημα βάσει των στοιχείων κατοικίας που έχουν δηλωμένα στον ΑΜΚΑ.

Η αντιστοίχιση θα γίνεται με διαθέσιμο προσωπικό γιατρό στον δήμο κατοικίας ή σε όμορο δήμο, ώστε να διασφαλιστεί η καθολική κάλυψη του πληθυσμού και να ενισχυθεί περαιτέρω η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

«Σε κάθε περίπτωση, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Προσωπικό Γιατρό που εκείνοι επιθυμούν, χωρίς καμία επιβάρυνση. Αν κάποιος πολίτης δεν επιθυμεί δωρεάν προσωπικό ιατρό, θα μπορεί να δηλώνει τον ιδιώτη Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό της επιλογής του. Και, φυσικά, οι πολίτες διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν γιατρό: μία φορά μέσα σε 12 μήνες, ή δύο φορές μέσα σε 12 μήνες σε περίπτωση που αλλάξουν περιφέρεια», δηλώνει η κα Αγαπηδάκη.

«Το σύστημα είναι δυναμικό και καλύπτει καθημερινά ολοένα και περισσότερους ανθρώπους σε περισσότερες περιοχές της χώρας μας. Έχουμε ακόμη δρόμο, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά» δηλώνει.

Βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σημειώνει ότι η βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και αναφέρεται αναλυτικά στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Μεταξύ αυτών είναι και ένταξη από αρχές Μαρτίου ορισμένων Κέντρων Υγείας στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων.

Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, το πρόγραμμα αποδίδει, καθώς σε μόλις τρεις εβδομάδες, τέσσερα Κέντρα Υγείας εξυπηρέτησαν περισσότερα από 10.000 περιστατικά.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε περισσότερα από 156 Κέντρα Υγείας και νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ενώ οι πρώτες ανακαινισμένες υποδομές παραδίδονται άμεσα.

Επιστημονικά και οικονομικά κίνητρα στους νέους γιατρούς

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει ένα σοβαρό διαχρονικό πρόβλημα. Ενώ έχουμε υψηλό ποσοστό ιατρών συνολικά, μόλις το 6% από αυτούς -συνολικά, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα- είναι Γενικοί Ιατροί ή Παθολόγοι. Για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 20%, και σε χώρες όπως η Πορτογαλία που έχουν πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το ποσοστό φτάνει και το 40%. Άρα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας» δηλώνει η κα Αγαπηδάκη.

« Αυτός είναι και ο λόγος που δίνουμε σήμερα ισχυρά επιστημονικά και οικονομικά κίνητρα στους νέους γιατρούς, ώστε να ακολουθήσουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή της Παθολογίας. Για πρώτη φορά δίνουμε εφάπαξ οικονομικό κίνητρο ύψους 40.000 ευρώ σε νέους ιατρούς που θα επιλέξουν να εκπαιδευτούν στις ειδικότητες της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Παθολογίας.

Θέλουμε να χαράξουμε ένα σταθερό μονοπάτι επαγγελματικής σταδιοδρομίας για όσους επιλέγουν να υπηρετήσουν στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Έτσι, δίνουμε ισχυρά κίνητρα για την ενίσχυση των ειδικοτήτων της Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής και της Παθολογίας και επιδιώκουμε να έχουμε αυξημένο αριθμό ιατρών στο σύστημα υγείας για τα επόμενα 10 χρόνια. Εργαζόμαστε για το σήμερα, αλλά και το αύριο της Πατρίδας μας» τονίζει.

