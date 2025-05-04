Δωρεάν επίσκεψη σε ενδοκρινολόγο καθώς και δωρεάν φάρμακα, σε όσους διαγνωστούν με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, ανακοίνωσε στην κυριακάτικη ανάρτησή του, η ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σημαντική παροχή, εντάσσεται στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» μέσω του οποίου όσοι πολίτες εντοπιστούν στο πλαίσιο των εξετάσεων αυτών με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν ενδοκρινολόγο και να λάβουν, επίσης δωρεάν, φάρμακα για την παχυσαρκία.

«Απευθύνω μια ακόμα προσωπική έκκληση: μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις. Αξιοποιήστε το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»», τονίζει στην ανάρτηση ο πρωθυπουργός και προσθέτει: «Μέσα από το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο, δίνουμε ακόμα μια νέα δυνατότητα: όσοι πολίτες εντοπιστούν στο πλαίσιο των εξετάσεων αυτών με σοβαρό πρόβλημα παχυσαρκίας, θα μπορούν να επισκεφθούν δωρεάν ενδοκρινολόγο και να λάβουν, επίσης δωρεάν, φάρμακα για την παχυσαρκία».

