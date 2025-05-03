«Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι κατακρημνίζεται δημοσκοπικά, αποφάσισε να μας θυμίσει εποχές Ινστιτούτου Φλωρεντίας, υιοθετώντας άκριτα τις θεωρίες συνωμοσίας και έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση» τόνισε σε ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου της ΝΔ, με αφορμή την αμφισβήτηση της γνησιότητας των βίντεο της τραγωδίας των Τεμπών.

«Το προηγούμενο διάστημα παρακολουθήσαμε το διαγκωνισμό δήθεν πραγματογνωμόνων οι οποίοι, έχοντας διάφορα κόμματα να στηρίζουν τις θεωρίες τους, προκάλεσαν σύγχυση στην κοινή γνώμη σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών. Οι θεωρίες τους καταρρίπτονται η μία μετά την άλλη με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» αναφέρει η ΝΔ και προσθέτει:

«Σήμερα έχουμε την εμφάνιση ενός "Ιταλού ειδικού" που αμφισβητεί την γνησιότητα των βίντεο της τραγωδίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας ότι κατακρημνίζεται δημοσκοπικά, αποφάσισε να μας θυμίσει εποχές Ινστιτούτου Φλωρεντίας, υιοθετώντας άκριτα τις θεωρίες συνωμοσίας και έσπευσε να εκδώσει ανακοίνωση.Το μόνο που καταφέρνει είναι να αυτογελοιοποιείται. Και το ίδιο θα πάθουν όσοι συνεχίζουν να υιοθετούν αστήρικτες θεωρίες».

Και η ΝΔ καταλήγει: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να διχάσει άλλο τον ελληνικό λαό για μια υπόθεση που μας πληγώνει όλους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

