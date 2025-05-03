Σκέρτσος για το τραγούδι του Light: Τα άτομα με αναπηρία αξιώνουν ουσιαστικό σεβασμό

Στο θέμα που ανέκυψε με το τραγούδι του τράπερ Light παίρνει θέση, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Όπως αναφέρει αναλυτικά, «οι λέξεις έχουν δύναμη και μπορούν είτε να θεραπεύσουν είτε να πληγώσουν βαθιά ήδη τραυματισμένους και ευάλωτους ανθρώπους. Το πρόσφατο τραγούδι του τράπερ "Light" δυστυχώς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία καθώς περιέχει απαράδεκτους και προσβλητικούς στίχους σε βάρος των ατόμων με αναπηρία».

Για τούτο και «εκφράζουμε την απόλυτη αντίθεσή μας σε τέτοιες εκφράσεις και παραμένουμε προσηλωμένοι στην προάσπιση των αξιών του σεβασμού και της ισότητας. Είναι πραγματικά αισιόδοξη η άμεση αντίδραση πολλών νέων στα social media, οι οποίοι εκφράστηκαν έντονα κατά του προσβλητικού περιεχομένου. Η θλιβερή αυτή αφορμή ανέδειξε ξεκάθαρα πως οι φωνές μίσους και υποτίμησης δεν τους εκφράζουν», υπογραμμίζει ο 'Α. Σκέρτσος και καταλήγει:

«Η συγγνώμη που ακολούθησε είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Ελπίζουμε να συνοδευτεί και από πράξεις: επανόρθωση με απόσυρση του προσβλητικού περιεχομένου από όλες τις πλατφόρμες, ενημέρωση και πάνω απ' όλα ουσιαστικό σεβασμό.

Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ελευθερία έκφρασης, αλλά και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Κι ας θυμόμαστε το εξής: Οι λέξεις μπορούν να πληγώσουν πιο βαθιά κι από μαχαίρια. Το μαχαίρι μπορεί να βγει, όμως οι λέξεις μπορεί να μείνουν χαραγμένες για πάντα στην ψυχή», συμπεραίνει στην ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας.

.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.