Σοκαριστικό» χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης αυτό που συνέβη χθες το απόγευμα σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης λίγο πριν τον σταθμό Πλατύ στον άξονα με την Κατερίνη. Ο ίδιος κατήγγειλε μάλιστα πως κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη.

«Εδώ είχαμε καλώδια τηλεδιοίκησης που εγκαταστάθηκε στην περιοχή εκεί, λίγο μετά τα Τέμπη. Για να προστατευθεί λοιπόν η τηλεδιοίκηση, μπήκε επικάλυψη από τσιμέντο, για να μην μπορούν ομάδες Ρομά να πηγαίνουν να κόβουν και να κλέβουν», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ, αποκλείοντας ωστόσο ένα τέτοιο σενάριο στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Πρόκειται για μια καθαρή δολιοφθορά εδώ από κάποιον που ήθελε νεκρούς 2 μέρες πριν την επέτειο, ανέφερε ο υπουργός. «Πήγαν λοιπόν όποιοι πήγαν, έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια, τα οποία έχουν διπλή επικάλυψη και προστασία, και με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν. Δεν έκλεψαν κάτι, δεν είχαν οικονομικό όφελος», υπογράμμισε αμέσως μετά, κάνοντας και ειδική μνεία στη νέα πλατφόρμα railway.gov.gr, το οποίο αποτελεί δικλείδα ασφαλείας. «Είμαστε πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών, βλέπουμε με το νέο σύτσημα πού είναι τα τρένα με ακρίβεια εκατοστού», τόνισε ο κ. Κυρανάκης.

Δείτε φωτογραφίες:

Όπως είπε, «δεν είναι GPS, είναι σύστημα εξειδικευμένο που δίνει ακρίβεια λιγότερο από 5 εκατοστά, όταν γίνεται παραβίαση κανόνα βαράει αυτομάτως συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ κάποιοι έχουν αποκλειστική δουλειά να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Μέχρι τέλος Μαρτίου στο railway.gov.gr θα είναι όλες οι αμαξοστoιχίες - σήμερα είναι 15 - και μέχρι τέλος Απριλίου όλα τα τρένα παντού και τα προαστιακά»

«Είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών και ακόμα πιο ασφαλείς από το 2019 όταν είχαμε 1% τηλεδιοίκηση. Τώρα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι θα είμαστε στο 100% και θα επεκταθούμε παντού και στη βόρεια Πελοπόννησο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.