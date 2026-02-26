Λίγες ημέρες μετά το Πάσχα, παρόντος του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, αναμένεται να υπογραφεί στην Αθήνα η ανανέωση της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια, η οποία λήγει εντός του τρέχοντος έτους.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, επικρατέστερες ημερομηνίες για την επίσκεψη του κ. Μακρόν στην Αθήνα είναι η 22α και η 23η Απριλίου, όταν και θα μπουν οι σχετικές υπογραφές, ενώ αναμένεται να προστεθεί ένα παράρτημα ή ένα ξεχωριστό μνημόνιο κατανόησης (MoU), το οποίο θα αφορά τη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας σε επίπεδο καινοτομίας. Η συνεργασία στο συγκεκριμένο σκέλος θα αφορά τους φορείς αμυντικής καινοτομίας.

Από την ελληνική πλευρά θα είναι συμβαλλόμενο το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) και από τη γαλλική το AID (Agence de l’innovation de défense), που ούτως ή άλλως αποτέλεσε ένα από τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν για να δημιουργηθεί το ΕΛΚΑΚ.

Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η γαλλική πλευρά θεωρεί ότι η συμφωνία του 2021 παρέχει επαρκείς εγγυήσεις, περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που υπάρξει παραβίαση της κυριαρχίας, δηλαδή της εδαφικής ακεραιότητας της μιας ή της άλλης χώρας. Ως εκ τούτου, το Παρίσι προκρίνει την απλή ανανέωση του υφιστάμενου κειμένου χωρίς καμία τροποποίηση, για τη χρονική διάρκεια ακόμη 5 ετών, δηλαδή έως το 2031. Φαίνεται ότι μια από τις βασικές ανησυχίες της γαλλικής πλευράς συνδέεται με τη ρευστή πολιτική κατάσταση εντός της Γαλλίας και την πιθανότητα μια ανανεωμένη συμφωνία να γίνει αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής συζήτησης, κάτι που θα οδηγούσε σε ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις ανανέωσής της είτε λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων είτε λόγω πιθανά διαφορετικής διαδικασίας κύρωσης στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Ηδη, πάντως, Αθήνα και Παρίσι συνεργάζονται στενά στον τομέα της άμυνας, κάτι που δεν περιορίζεται στις προμήθειες που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, όπως τα 24 αεροσκάφη τύπου Rafale ή τις 4 φρεγάτες FDI (έχει παραληφθεί ήδη η πρώτη, ο «Κίμων»), αλλά αφορά και ένα εύρος ασκήσεων σε πολλά επίπεδα, με τελευταίο εκείνο των χερσαίων επιχειρήσεων. Το προσεχές χρονικό διάστημα ο Στρατός Ξηράς θα συμμετάσχει με άρματα μάχης και στοιχεία μηχανοκίνητων μονάδων του πεζικού και ειδικών δυνάμεων στη μεγάλη πολυεθνική άσκηση «ORION ’26», που διεξάγεται στη Γαλλία από τις 8 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου.

Δεδομένης της χρονικής απόστασης μέχρι τον Απρίλιο, δεν είναι ακόμη γνωστό το πλήρες πρόγραμμα του κ. Μακρόν, ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2017, λίγους μήνες μετά την πρώτη εκλογή του στην Προεδρία της Γαλλίας, είχε μιλήσει από την Πνύκα για το μέλλον της Ευρώπης.

Η προγραμματιζόμενη επίσκεψη για τον προσεχή Απρίλιο, εφόσον τελικά υλοποιηθεί, θα γίνει έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, στις οποίες εκ των πραγμάτων ο κ. Μακρόν δεν θα έχει τη δυνατότητα να λάβει μέρος. Επομένως, αρκετοί εκτιμούν ότι μια επίσκεψή του στην Αθήνα στην παρούσα κρίσιμη για το μέλλον της Ε.Ε. συγκυρία θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης καμπάνιας του προέδρου της Γαλλίας για περισσότερη συνεργασία και συνοχή σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς για το κοινό ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.