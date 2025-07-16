Κυρανάκης: Δεν παραβιάζονται τα ωράρια εργασίας των οδηγών λεωφορείων

«Από τα στοιχεία δεν προκύπτει ότι παραβιάζονται τα ωράρια των βαρδιών των οδηγών των λεωφορείων που ασκούν δημόσιες συγκοινωνίες», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου και της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου, σχετικά με τις καταγγελίες για εργασιακή εξάντληση των οδηγών στις αστικές, υπεραστικές συγκοινωνίας και τα τουριστικά λεωφορεία, με αφορμή τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Βούλα.

Για το συγκεκριμένο τροχαίο, ο αναπληρωτής υπουργός διέψευσε τις καταγγελίες που έκαναν λόγο για εξαντλητικό ωράριο εργασίας της υπαίτιας οδηγού σημειώνοντας ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία, την προηγούμενη του ατυχήματος ήταν σε βάρδια επτά ωρών και είκοσι λεπτά, κάτω από το επιτρεπτό ωράριο. Την ημέρα εκείνη ήταν στο τιμόνι 3,5 ώρες και η βάρδιά της, εάν την είχε ολοκληρώσει, δεν θα ξεπερνούσε και πάλι το νόμιμο ωράριο. Ο μέσος όρος απασχόλησής της κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας ήταν 8 ώρες και 29 λεπτά. Συνεπώς, καμία ένδειξη για 16ωρη βάρδια εργασίας, που αναφέρουν οι σχετικές καταγγελίες, δεν επιβεβαιώνεται». Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι και «η ίδια η οδηγός, σε συνομιλία που είχε με τον ΟΑΣΑ, επιβεβαίωσε ότι δεν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες περί εργασίας πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας της».

Ο αναπληρωτής υπουργός πρόσθεσε πως, σύμφωνα με τα στοιχεία που ζήτησε και έλαβε συνολικά για τις ημέρες ρεπό των οδηγών του ΟΑΣΑ, τον προηγούμενο μήνα διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν 12 ημέρες ρεπό. Παράλληλα, για την κατάσταση του συγκεκριμένου λεωφορείου είπε ότι «ήταν ένα ολοκαίνουριο όχημα, που είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2024, ο κλιματισμός, τα φρένα του λειτουργούσαν κανονικά, ενώ δεν είχε παλαιά λάστιχα. Από τα στοιχεία της τηλεματικής προκύπτει ότι κινείτο το συγκεκριμένο όχημα με 32 χιλιόμετρα».

Όπως επεσήμανε, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ που ψηφίστηκε από τη Βουλή πρόσφατα, για πρώτη φορά επιτρέπεται στις εισαγγελικές Αρχές να ερευνήσουν όταν έχουμε ένα τέτοιο τροχαίο όπως αυτό στην Βούλα με σοβαρούς τραυματισμούς και να προβούν σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου προκειμένου να εξετάσουν εάν η οδηγός μιλούσε εκείνη την ώρα στο κινητό της και αυτό θα το κάνουν γιατί αυτό είναι το αυτονόητο.

Για τα δικαιώματα των επιβατών τραυματιών των δύο λεωφορείων, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης στο διαδίκτυο ώστε να λάβουν γνώση για τις αποζημιώσεις και τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Όσον αφορά τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ΟΑΣΑ με την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι αυτή «προβλέπει 2,7 οδηγούς ανά όχημα την ημέρα προκειμένου τα ωράρια να βγαίνουν και οι βάρδιες να μην υπερβαίνουν το νόμιμο όριο». «Σε κάθε περίπτωση οι 16ωρες βάρδιες είναι εντελώς παράνομες και δεν μπορεί να υπάρξει», πρόσθεσε και σημείωσε: «Οι οδηγοί της ΟΣΥ εργάζονται στη βάρδια το ανώτατο τις 7 ώρες και 20 λεπτά». Ζήτησε, δε, όταν γίνονται καταγγελίες για εξαντλητικά ωράρια και άνω του νόμιμου ορίου να αποδεικνύονται με συγκεκριμένα στοιχεία.

Επίσης, απέρριψε τις αιτιάσεις περί χαριστικής σύμβασης μεταξύ του ΟΑΣΑ και Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής που είναι «φίλοι σας», αντιτείνοντας ότι «καταρχήν εγώ ήμουν που εκκίνησα τη διαδικασία για να υπάρχουν ποινικές ρήτρες και να ασκούνται όταν διαπιστώνονται παραβιάσεις στις υπηρεσίες που θα προσφέρει η Κοινοπραξία, όπως και έγινε όταν αυτές διαπιστώθηκαν».

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι είναι συμφέρον για το Δημόσιο αυτή η σύμβαση με την Κοινοπραξία των ΚΤΕΛ, καθώς, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία το κόστος ανά όχημα το χιλιόμετρο από την Κοινοπραξία είναι περίπου το μισό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι οδηγοί της Κοινοπραξίας «δεν είναι "ό,τι να 'ναι", είναι επαγγελματίες, έχουν λάβει εκπαίδευση και πιστοποιητικό επαγγελματικής ιδιότητας με εξετάσεις, έχουν εμπειρία, όπως και η συγκεκριμένη οδηγός είχε πενταετή εμπειρία». «Και οι οδηγοί αυτοί έχουν δικαιώματα και όποιος οδηγός τού παραβιάζεται το νόμιμο ωράριο της βάρδιάς του να μας το καταγγέλλει για να επιβάλλουμε ρήτρες και να διακόψουμε κάθε τέτοια κατάσταση», πρόσθεσε.

Σχετικά με την αναβάθμιση του στόλου των λεωφορείων, ο αναπληρωτής υπουργός είπε στον κ. Καραμέρο ότι «το 2019, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μάς παρέδωσε έναν στόλο που το πιο καινούργιο λεωφορείο που κυκλοφορούσε στους δρόμους ήταν του 2011, δηλαδή οκταετίας, και η πλειοψηφία του στόλου που με δική σας ευθύνη κυκλοφορούσαν και εκτελούσαν δρομολόγια ήταν του 1999» και δεσμεύτηκε ότι θα ζητήσει να λάβει «συγκριτικά στοιχεία για τα τροχαία και τις βλάβες που ταλαιπωρήσαν τους επιβάτες επί των δικών σας ημερών διακυβέρνησης σε σχέση με σήμερα».

Επίσης, δεσμεύτηκε να διερευνήσει τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας του Συνδικάτου των Επαγγελματιών Οδηγών Μεταφορών, όπως ανέφερε ο κ. Ηλιόπουλος, τονίζοντας όμως ότι αυτοί είναι εκπρόσωποι σε δευτερογενές επίπεδο και «το Σωματείο των οδηγών του ΟΑΣΑ, με το οποίο, όμως, έχω πολλές συναντήσεις μέχρι σήμερα, και προτάσεις που έχουν κάνει τις έχουμε ενσωματώσει ήδη σε νομοσχέδια που έχουν ψηφιστεί στη Βουλή, όπως θα γίνουν και σε επόμενα σχέδια νόμου που θα φέρουμε». Σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες της Ομοσπονδίας των οδηγών στα τουριστικά λεωφορεία ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι στο προσεχώς διάστημα θα έχει συνάντηση τους.

Ο κ. Καραμέρος, αναφερόμενος στη σύγκρουση των δύο λεωφορείων στη Βούλα, που, όπως επεσήμανε, «είναι ενδεικτική και απόδειξη της κατάστασης διάλυσης της συγκοινωνίας στην Αττική», υπογράμμισε ότι «στο ίδιο δρομολόγιο έξι ημέρες μετά είχαμε τον οδηγό που το στάθμευσε χωρίς να το ασφαλίσει στην άκρη του δρόμου για να κάνει τη σωματική του ανάγκη και αυτό κινήθηκε για 150 μέτρα μόνο του προκαλώντας ζημιές». Κατηγόρησε τον κ. Κυρανάκη ότι μετά το τροχαίο της Βούλας έσπευσε να δικάσει και να καταδικάσει την υπαίτια οδηγό του λεωφορείου που προκάλεσε το σοβαρό ατύχημα, αντί «να απαντήσετε γιατί εκχωρήσατε για οκτώ χρόνια σε ιδιώτες (ΚΤΕΛ) να ασκούν το έργο των 63 γραμμών της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής έναντι 385 εκατ. ευρώ. Γιατί το 2020 η κυβέρνηση της ΝΔ άλλαξε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΚΤΕΛ, αφήνοντας στους ιδιώτες ιδιοκτήτες των λεωφορείων να αποφασίζουν μόνοι τους τα ωράρια των οδηγών, ποιους θα προσλαμβάνουν για οδηγούς και πώς θα λειτουργούν με αυτά τα αποτελέσματα».

Ο κ. Ηλιόπουλος τόνισε ότι το τροχαίο στην Βούλα «ανέδειξε με τον πιο δραματικό τρόπο ένα συστημικό πρόβλημα, την εργασιακή εξουθένωση και την υπερεκμετάλευση των οδηγών αστικών συγκοινωνιών στην Αττική». Επεσήμανε ότι «όπως έχει καταγγελθεί από εργαζόμενους και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους, οι οδηγοί υποχρεώνονται να εργάζονται σε αλλεπάλληλες βάρδιες, μεγάλης διάρκειας, με ανεπαρκή χρόνο ανάπαυσης, χωρίς ουσιαστικά ρεπό, ενώ έχουμε και ακυρώσεις ημερών ανάπαυσής τους που επιβάλλονται με άτυπες εντολές και εκτός του τυπικού πλαισίου».

Για την οδηγό του λεωφορείου στη Βούλα, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε: «Δεν έχουμε ακούσει καμία διάψευση από το υπουργείο των καταγγελιών των συναδέλφων της σε δημοσιεύματα. Είχε πραγματοποιήσει δύο 16ωρες βάρδιες σε διάστημα τεσσάρων ημερών με ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε εργαστεί κανονικό οκτάωρο». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό «δεν συνιστά απλώς εξάντληση αλλά εργασιακή κακοποίηση και παραβίαση κάθε βασικού κανόνα ασφάλειας και υγείας στην εργασία». «Αντίστοιχη εικόνα παραβιάσεων έχουμε και σε άλλες κατηγορίες οδηγών μεταφορών, με πλέον χαρακτηριστική αυτή των οδηγών ΚΤΕΛ αλλά και των τουριστικών λεωφορείων, ενός κλάδου που δεν έχετε συναντηθεί όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Επαγγελματιών Οδηγών Μεταφορών, πρόσθεσε». Τέλος, ο κ. Ηλιόπουλος ζήτησε από τον κ. Κυρανάκη να δώσει στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους του υπουργείου για τους όρους εργασίας σε ΟΣΥ, ΚΤΕΛ και τουριστικά λεωφορεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.