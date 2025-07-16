Με ανάρτησή του στα social media, ο Ευάγγελος Αντώναρος απάντησε στα επικριτικά σχόλια που δέχεται από υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη στο διαδίκτυο — τους οποίους αποκαλεί «Ρουβίτσες» — αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος της συνεργασίας τους.

Ο ίδιος, σε ειρωνικό τόνο, αποκαλύπτει πως η ρήξη επήλθε επειδή ζήτησε από τον κ. Κασσελάκη να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2030 και μάλιστα με συμβολαιογραφική δέσμευση - αίτημα που, όπως παραδέχεται, «προφανώς δεν του πολυάρεσε».

«Άλλωστε το τι πραγματικά ζήτησα από τον @skasselakis δεν το βρήκε κανείς μέχρι τώρα. Ας το πάρει το ποτάμι. Ήθελα να με προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας το 2030. Και απαιτούσα αυτό να γίνει με συμβολαιογραφική πράξη και μάλιστα σε συμβολαιογράφο της δικής μου επιλογής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο ύφος, προσθέτει:

«Καταλαβαίνω ότι δεν του πολυάρεσε η ιδέα. Άλλωστε μπορεί να ξέρει κάτι που εγώ απλά υποπτεύομαι: Ότι μέχρι τότε μάλλον δεν θα έχει ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Οπότε δεν ήθελε να αναλάβει καμία δέσμευση. Ίσως επειδή είναι πολύ τυπικός σε όσα υπόσχεται. Έτσι μου λένε τουλάχιστον... Εγώ που να ξέρω;»

Ο Αντώναρος καταλήγει λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να απαντήσει στις επιθέσεις που δέχεται, καθώς προτιμά να απολαμβάνει τη γαλήνη της Πάτμου, τη συντροφιά φίλων και το διάβασμα:

«Αν καθόμουν να απαντήσω σε όσα γράφουν οι εναπομείνασες Ρουβίτσες για μένα, ούτε τη μαγική ομορφιά της Πάτμου θα απολάμβανα, ούτε να διαβάζω θα προλάβαινα, ούτε τους φίλους μου να συναντώ», γράφει.

Δείτε την ανάρτηση Αντώναρου:

«Έλεος, οι Ρουβίτσες πήραν στα σοβαρά την ειρωνική ανάρτηση»

Λίγες ώρες αργότερα επανήλθε με νέα ανάρτηση αναφορικά με την πρωινή του δήλωση, επικαλούμενος αυτοσαρκασμό.

Συγκεκριμένα ο κ. Αντώναρος λέει «πού να πάρει είδηση από αυτοσαρκασμό και σάτιρα το αφιονισμένο οπαδικό μυαλό τους» αναφερόμενος στους υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη.

