Σκέρτσος: Η ελληνική οικονομία δείχνει ισχυρή ανάκαμψη μετά την κρίση

«Το ψάρι δεν βαφτίζεται κρέας» όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τη μέρα-νύχτα στην οικονομία με αμφιλεγόμενες αναλύσεις, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, σημειώνοντας ότι «τα πράγματα είναι απλά».

Στη συνέχεια της ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας γράφει:

«Η μείωση της ανεργίας και του δημόσιου χρέους είναι πρόοδος.

Η αύξηση της απασχόλησης είναι πρόοδος.

Η αύξηση των επενδύσεων, της μεταποίησης, των εξαγωγών, των καταθέσεων, των αμοιβών, της κατά κεφαλή κατανάλωσης είναι πρόοδος.

Η μείωση της φτώχειας είναι πρόοδος».

Κι όλα αυτά, τονίζει, δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση ή ερμηνεία. Είναι τα πραγματικά δεδομένα της Eurostat και της Τράπεζας της Ελλάδος.

«Είμαστε εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμαστε; Όχι ακόμη. Βρισκόμαστε όμως στο σωστό δρόμο.

Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη κάνουν την καθημερινότητα ο εισαγόμενος πληθωρισμός ή οι τιμές στη στέγη.

Οι υποχρεώσεις και οι ανάγκες κάθε νοικοκυριού είναι πολλές και αυξανόμενες κι εμείς προσπαθούμε από το μέρισμα της ανάπτυξης της οικονομίας να στηρίζουμε τα εισοδήματα ειδικά των πιο ευάλωτων», τονίζει ο κ. Σκέρτσος και προσθέτει: «Όμως, μόνο η σύγκριση των πραγματικών -και μόνο αυτών- δεδομένων λένε όλη την αλήθεια για την απόσταση που έχουμε καλύψει από το 2019 έως σήμερα.

📈 ΑΕΠ (δισ. ευρώ)

🔴 2019: 185,2 δισ. ευρώ

🔵 2024: 237,6 δισ. ευρώ (+28,3%)

📉 Χρέος Γενικής Κυβέρνησης προς ΑΕΠ

🔴 2019: 183,2%

🔵 2024: 153,6% (-29,6 μονάδες)

🏗️ Επενδύσεις (δισ. ευρώ)

🔴 2019: 20,3 δισ. ευρώ

🔵 2024: 36,3 δισ. ευρώ (+78,8%)

📈 Επενδύσεις προς ΑΕΠ

🔴 2019: 11%

🔵 2024: 15,3%

👨‍🔧 Απασχόληση

🔴 2019: 3.956.100 εργαζόμενοι

🔵 2025: 4.384.800 εργαζόμενοι (+428.700)

👩‍💻Ανεργία

🔴 2019: 17,4%

🔵 2025: 7,9% (-9,5 μονάδες)

💶 Κατώτατος Μισθός

🔴 2019: 650 ευρώ

🔵 2025: 880 ευρώ (+35,4%)

👷Αμοιβές ανά εργαζόμενο (ευρώ)

🔴 2019: 19.609 ευρώ

🔵 2025: 22.176 ευρώ (+13,1%)

🛒 Κατά κεφαλή κατανάλωση (Eurostat) ως ποσοστό μ.ο. ΕΕ 27 (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης και σταθερές τιμές 2020)

🔴 2019: 77%

🔵 2025: 81%

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ευρώ)

🔴 2019: 20.800 ευρώ

🔵 2025: 27.800 ευρώ (+33,7%)

💰Καταθέσεις Νοικοκυριών (Δεκέμβριος, δισ. ευρώ)

🔴 2019: 110,4 δισ. ευρώ

🔵 2025: 147 δις ευρώ (+33,1%)

🏦 Καταθέσεις επιχειρήσεων (Δεκέμβριος, δισ. ευρώ)

🔴 2019: 21,4 δισ. ευρώ

🔵 2025: 44,8 δισ. ευρώ (+113,7%)

⚖️ Απόλυτη φτώχεια: Ποσοστό πληθυσμού με υλικές και κοινωνικές στερήσεις

🔴 2019: 15,8%

🔵 2025: 14% (-1,8)

🫂Σχετική φτώχεια: Ποσοστό πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό.

🔴 2019: 29%

🔵 2025: 26,9% (-2,1)».

Καταλήγοντας ο υπουργός Επικρατείας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Η πρόοδος αυτή της χώρας μας μέσα σε ένα πολύ ρευστό και αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον με ασταθείς κυβερνήσεις, πολέμους και εντάσεις στην περιοχή μας, αποτελεί συλλογική κατάκτηση όλων μας. Και οφείλεται στις σωστές ιδέες και τις σωστές πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

