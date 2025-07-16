Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες - Δεν χρειαζόμαστε πόλωση

«Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον η χώρα στέκεται ισχυρή, σταθερή και με αυτοπεποίθηση. Σε ένα περιβάλλον αστάθειας δεν χρειαζόμαστε πόλωση, λογικές εξολόθρευσης του αντιπάλου και ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καρπενήσι, σταθμό της περιοδείας του στην Ευρυτανία.

«Πρώτοι ζητήσαμε εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι μόνο για να αποδώσουμε ευθύνες, αλλά για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι, θα αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις προς όφελος των πραγματικών αγροτών. Θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες» είπε ακόμα ο πρωθυπουργός.

«Σε μια Δημοκρατία επιβάλλεται να διαφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να βλέπουμε τον πολιτικό μας αντίπαλο ως εχθρό που θέλουμε να εξολοθρεύσουμε» είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη φράση του Παύλου Μπακογιάννη «μπορούμε να διαφωνούμε γιατί μπορούμε να συνυπάρχουμε», δείχνοντας το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου, ένα από τα 430 σχολεία της χώρας που ανακαινίζονται, σε πρώτη φάση, εντός του καλοκαιριού, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον διευθυντή του σχολείου Γιάννη Ευθυμίου για τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη στις αίθουσες, τους κοινόχρηστους χώρους και το προαύλιο του σχολείου ώστε τη νέα σχολική χρονιά οι μαθητές και μαθήτριες να επιστρέψουν σε αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Τον Πρωθυπουργό υποδέχθηκαν επίσης η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Ελένη Μπενιάτα και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ευρυτανίας Βασίλης Σταυρόπουλος Περιφερειακή Διευθύντρια εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας Ελένη Μπενιάτα.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” εξαπλώνεται σε όλη την ελληνική περιφέρεια και με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα στο Καρπενήσι, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο, ένα από τα 430 σχολεία τα οποία ωφελούνται από σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες γίνονται εντός του καλοκαιριού, προκειμένου το σχολείο να είναι έτοιμο τον Σεπτέμβριο να υποδεχθεί τους μαθητές του.

Θέλω να θυμίσω ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά παρεμβάσεις στους χώρους υγιεινής, παρεμβάσεις προσβασιμότητας, παρεμβάσεις καλλωπισμού, αλλά και παρεμβάσεις στις οποίες αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, στον αύλειο χώρο και κυρίως στην ανακατασκευή των παλαιών γηπέδων, έτσι ώστε τα παιδιά μας να μπορούν να αθλούνται σε συνθήκες ευχάριστες, αλλά πρωτίστως σε συνθήκες ασφάλειας.

Είναι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε σε μία μεγάλη προσπάθεια συνολικής ανάταξης του κτιριακού δυναμικού των σχολείων σε ολόκληρη τη χώρα.

Και το πρόγραμμα αυτό θέλω να επαναλάβω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η πρώτη του φάση μέχρι τον Σεπτέμβριο. Αυτή, εξάλλου, είναι και η δυσκολία του. Έχουμε λίγους μήνες προκειμένου να κάνουμε τις παρεμβάσεις. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλους τους αναδόχους σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίοι αγωνίζονται να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα.

Αλλά, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, κ. Διευθυντά, στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, τα οποία και στη διάρκεια του καλοκαιριού τώρα βρίσκονται από πάνω, εποπτεύουν τις εργασίες, έτσι ώστε όλα να είναι πανέτοιμα στις αρχές Σεπτεμβρίου για να υποδεχτούμε τα παιδιά μας και κυρίως τα πρωτάκια μας.

Έχετε 20 απ’ ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία θα έρθουν εδώ στο 2ο Δημοτικό, για το οποίο καταλαβαίνω ότι έχει και η Υπουργός ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο θείος της υπήρξε Διευθυντής στο σχολείο αυτό.

Σοφία Ζαχαράκη: Αλλά δεν το επέλεξα εγώ, είχε ήδη επιλεγεί.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αλλά δεν επιλέχθηκε γι’ αυτόν τον λόγο, επιλέχθηκε με άλλα κριτήρια.

Οπότε καλή δουλειά να ευχηθώ και με το καλό τα παιδιά μας, σε 430 σχολεία τον Σεπτέμβριο, θα τα βρουν πλήρως ανακαινισμένα, πολύ πιο ποιοτικά και πολύ πιο προσβάσιμα και πιο ασφαλή».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Είμαστε στο Καρπενήσι, στο 2ο Δημοτικό Καρπενησίου, ιστορικό σχολείο, το οποίο βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή ανακατασκευάζεται με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Ο εξωτερικός χώρος θα αλλάξει, θα βαφτεί, θα γίνει προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία, οι τουαλέτες επίσης θα ανακατασκευαστούν. Όλα αυτά από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δωρητές που έχουν κάνει πράξη αυτά τα 100 εκατομμύρια για τα 430 σχολεία. Ένα από αυτά, λοιπόν, Πρόεδρε, και το 2ο Δημοτικό Καρπενησίου. Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ».

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Αθλητικό Κέντρο Καρπενησίου όπου ξεναγήθηκε από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τον Δήμαρχο Καρπενησίου Χρήστο Κακαβά στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την πορεία των έργων που υλοποιούνται για την αναβάθμισή του.

Είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον team manager Σωτήρη Κυργιάκο, τους ποδοσφαιριστές και προπονητές της ομάδας «Αθλητική Ένωση Κηφισιάς» που πραγματοποιεί την προετοιμασία της στο Καρπενήσι.

Πηγή: skai.gr

