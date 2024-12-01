Ανταπόκριση από τη Λευκωσία

Στη δίνη μιας εσωτερικής αντιπαράθεσης με αμφιλεγόμενο ως προς την ουσία αντικείμενο βρίσκεται τις τελευταίες μέρες η Κύπρος.



Η συζήτηση ξεκίνησε μετά από δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη περί βολιδοσκόπησης των ΗΠΑ «για το πώς μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει ευκαιρίες έτσι ώστε, όταν όλα είναι στη θέση τους, η Κύπρος να μπορεί να γίνει κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ».

Ιδεολογική αντιπαράθεση στη Λευκωσία

Η δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έδωσε το έναυσμα για το ξέσπασμα μιας ιδεολογικής αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων του τόπου, του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, η οποία είναι διαχρονική στην Κύπρο σε σχέση με τον διεθνή προσανατολισμό της χώρας.



Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου μίλησε για ευκαιρία συμπόρευσης με τις δυτικές χώρες και το ΝΑΤΟ και κάλεσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη να προχωρήσει με συνέπεια και αξιοπιστία.



Από την άλλη πλευρά, το κόμμα της Aριστεράς, ΑΚΕΛ, κάλεσε την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ να αναλογιστούν ποιες επιπτώσεις θα έχει η οριστική διάρρηξη των σχέσεων της Κύπρου με δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τη Ρωσία και την Κίνα.

Απαράδεκτη προσπάθεια

Όπως ήταν αναμενόμενο, η δήλωση Χριστοδουλίδη περί ΝΑΤΟ έφερε αντιδράσεις τόσο στην Τουρκία όσο και στην τ/κ κοινότητα.



Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, μέσω του φιλοκυβερνητικού Τύπου, σημείωσε ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν έχουν αιτηθεί για ένταξη στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ωστόσο ότι ακόμα και η προσπάθεια για ένταξη θεωρείται απαράδεκτη για την Τουρκία γιατί θα διασαλεύσει την ευαίσθητη ισορροπία στο νησί και θα επηρεάσει αρνητικά το Κυπριακό.



Πρόκειται για μια πάγια θέση της Τουρκίας, η οποία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, τονίζει ότι μια ενδεχόμενη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ είναι αδύνατη χωρίς την συγκατάθεση της Άγκυρας.

