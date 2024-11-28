Η Κύπρος ανακάλεσε περαιτέρω 77 «χρυσά» διαβατήρια υψηλού προφίλ - Ρώσος ολιγάρχης και Ουκρανός δισεκατομμυριούχος ανάμεσά τους

Η Κύπρος ανακάλεσε περαιτέρω διαβατήρια από άτομα που είχαν αποκτήσει την υπηκοότητα μέσω του αμφιλεγόμενου καθεστώτος της «χρυσής βίζας», σύμφωνα με το Politico.

Το πρόγραμμα «διαβατήριο έναντι μετρητών», το οποίο ανεστάλη το 2020 κάτω από αυξανόμενες πιέσεις, παρείχε σε αλλοδαπούς δικαιώματα διαμονής και ιθαγένειας εάν επένδυσαν εκατομμύρια ευρώ στη χώρα.

Αλλά σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου αυτή την εβδομάδα, η κυβέρνηση αποφάσισε να ανακαλέσει περαιτέρω 77 «χρυσά» διαβατήρια, τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε Ρώσους πολίτες, σύμφωνα με την κυπριακή εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο Ρώσος ολιγάρχης Αλεξέι Κουζμίτσεφ, ο βαρόνος μετάλλων Όλεγκ Ντεριπάσκα, ο πρώην ερευνητής της FSB Σεργκέι Κοβμπασιούκ και ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Ιχόρ Κολομόισκι, ο οποίος συνελήφθη στο Κίεβο με την κατηγορία της απάτης και του ξεπλύματος χρήματος. Ο Μαλαισιανός επιχειρηματίας και καταζητούμενος χρηματοδότης Jho Low ήταν επίσης στον κατάλογο των ονομάτων που έχασαν την κυπριακή υπηκοότητα.

Δύο κυβερνητικοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στη Λευκωσία «δεν σχολιάζει δημοσιεύματα που αφορούν εμπιστευτικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ή θέματα που αφορούν αυστηρά προσωπικά δεδομένα».

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν για την ανάκληση των διαβατηρίων είναι ψευδείς δηλώσεις, ποινικό ιστορικό και μη τήρηση των απαιτήσεων πολιτογράφησης. Ο κατάλογος των συνολικών ανακλήσεων έχει ανέλθει σε 286.

Το σύστημα «χρυσής βίζας», το οποίο δημιουργήθηκε το 2013, έχει αποφέρει στην Κύπρο περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Politico. Άνθρωποι από τη Ρωσία και την Κίνα ήταν οι μεγαλύτεροι συμμετέχοντες, με την πόλη της Λεμεσού να είναι πλέον γνωστή τοπικά ως «Limassolgrad» επειδή τόσα πολλά ακίνητα εκεί ανήκουν σε Ρώσους.

Επί δεκαετίες, σημειώνει το Politico, η Κύπρος η έχτισε μια οικονομία που «φλέρταρε» τους Ρώσους και είχε μια φήμη ως αγωγός για παράνομες ροές χρήματος. Η χώρα έχει προχωρήσει πολύ προς την κατεύθυνση της λύσης αυτών των ζητημάτων την τελευταία δεκαετία, αλλά η διαδικασία έχει επιταχυνθεί δραστικά μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία το 2022.

Νωρίτερα φέτος, οι ΗΠΑ και η Κύπρος ανακοίνωσαν ότι θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση των κυπριακών δυνατοτήτων στην αντιμετώπιση και τη δίωξη παράνομων χρηματοπιστωτικών ενεργειών με την υποστήριξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και του FBI.

Πηγή: skai.gr

