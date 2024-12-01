Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το τετ α τετ του Κυριακού Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ρόλο του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, στο γραφείο του Πρωθυπουργού στην Βουλή.

Θα είναι μια θεσμική συνάντηση στην οποία δεν υπάρχει ημερήσια διάταξη ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να φέρει στο τραπέζι της συζήτησης τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία.

Η οικονομία και η ακρίβεια αναμένεται να βρεθούν σε πρώτο πλάνο όπως και τα θέματα του κράτους Δικαίου και των Θεσμών.

Δεν αποκλείεται ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να θέσει και τα ελληνοτουρκικά.

Μπαράζ τροπολογιών από το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει μπαράζ τροπολογιών που θα καταθέσει στην Βουλή. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία για τον υπολογισμό του κατώτατου μισθού μετά από διαπραγματεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, ενώ δυο ακόμα τροπολογίες αναμένεται να κατατεθούν πριν από τα Χριστούγεννα, για την Golden Visa και για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών.

Τις κινήσεις προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής.

«Να παγώσει καθολικά η Golden Visa σε κάθε δήμο της χώρας που έχουν αυξηθεί υπέρογκα τα ενοίκια» ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για την κατάθεση τροπολογίας για την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών σημείωσε «Έχουν μόνον το 2023 συσσωρεύσει από την διαφορά του επιτοκίου 8 δις» έτσι «με έναν φόρο 5-10% το κέρδος θα είναι 400 με 800 εκατομμύρια».

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να συνεδριάσει και το Πολιτικό Κέντρο αλλά και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ.



