Η Κύπρος εξετάζει το αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ παρά το βέβαιο «Όχι» της Τουρκίας

Η Κύπρος θέλει να είναι έτοιμη για το ενδεχόμενο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, δήλωσε την Πέμπτη ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, παρόλο που η Τουρκία δεσμεύεται να ασκήσει βέτο σε μια τέτοια κίνηση.

«Το γεγονός ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ λόγω των αντιρρήσεων της Τουρκίας εμποδίζει την Εθνική Φρουρά από πολλές ευκαιρίες είτε για αναβάθμιση είτε για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισμού», δήλωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, δήλωσε ο Χριστοδουλίδης σύμφωνα με το πρακτορείο. Το Bloomberg υπενθυμίζει ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Πρόκειτια για την πρώτη φορά που ο Χριστοδουλίδης δηλώνει δημοσίως ότι η Κύπρος λαμβάνει μέτρα για να προετοιμάσει ένα πιθανό αίτημα ένταξης στη συμμαχία και οι δηλώσεις του έρχονται μετά από δημοσίευμα ότι παρουσίασε το σχέδιό του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον.

Η Κύπρος βρίσκεται σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πώς «μπορεί να επωφεληθεί από αυτές τις ευκαιρίες» που θα της προσφέρει ένα αίτημα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο πρόεδρος.

Δεν υπάρχει κανένα σημάδι, ωστόσο, για οποιαδήποτε αλλαγή στην αντίθεση της Τουρκίας. Για να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ, πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα και τα 32 μέλη, με την κάθε χώρα να έχει ξεχωριστό δικαίωμα άσκησης βέτο.

Η Κύπρος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διχοτομήθηκε ουσιαστικά το 1963, όταν ξέσπασαν μάχες μεταξύ των δύο κύριων εθνοτικών ομάδων της, ελληνόφωνων και τουρκόφωνων Κυπρίων, τονίζει το διεθνές πρακτορείο. Διαιρέθηκε πλήρως το 1974, αφού η Τουρκία κατέλαβε το βόρειο τρίτο του νησιού.

Πολυάριθμες προσπάθειες υπό την ηγεσία του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών για την επανένωση της χώρας στη βάση μιας διζωνικής ομοσπονδίας έχουν αποτύχει. Η πιο πρόσφατη προσπάθεια έγινε το 2021, όταν αξιωματούχοι από την Τουρκία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο - εγγυήτριες δυνάμεις βάσει μιας συμφωνίας που τερμάτισε τη βρετανική αποικιοκρατία στην Κύπρο - συναντήθηκαν με κορυφαίους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους πολιτικούς στη Γενεύη για τριήμερες συνομιλίες.

«Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ύψιστης σημασίας για εμάς και για αυτό εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία, τόσο όσον αφορά τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Η Κύπρος έχει ήδη αποφασίσει να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις ναυτικές και αεροπορικές βάσεις της. «Στο πλαίσιο αυτό, βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για τη ναυτική βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την αεροπορική βάση με τις ΗΠΑ», τόνισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Πηγή: skai.gr

