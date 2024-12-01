Νεκροί από κακοκαιρία στη Λήμνο: Συλλυπητήρια από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Κασσελάκη

Τα συλλυπητήρια τους για τους 2 νεκρούς από την κακοκαιρία χθες στη Λήμνο εξέφρασαν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη δήμαρχο Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα και τον δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη προκειμένου να ενημερωθεί για τις καταστροφές από τα πλημμυρικά φαινόμενα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Προς τη δήμαρχο Λήμνου απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια των δύο συμπολιτών μας.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος έχει συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που πλήττονται από την κακοκαιρία ενώ συνεδριάζει συντονιστικό κέντρο στον 7ο όροφο της Κουμουνδούρου.

«Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των συμπολιτών μας που έχασαν την ζωή τους και την αμέριστη στήριξη μου σε όσους επιχειρούν στο πεδίο.

Τα σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα αποδεικνύουν τα σημαντικά ελλείμματα ανθεκτικότητας και θωράκισης της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση και τις φυσικές καταστροφές.

Παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας με συντονιστικό κέντρο από τα γραφεία μας στην Κουμουνδούρου και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους θεσμικούς φορείς και με τα στελέχη μας από τις περιοχές που πλήττει η κακοκαιρία» ανέφερε ο κύριος Φάμελλος.

Τα συλλυπητήρια του εξέφρασε με ανάρτηση στο Χ και ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των δύο συμπολιτών μας που έχασαν τη ζωή τους χθες στη Λήμνο.

Αυτές τις ώρες οι κάτοικοι της Ρόδου και της Λήμνου δοκιμάζονται. Καταστροφές στο οδικό δίκτυο, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και στους εθελοντές που βοήθησαν στον απεγκλωβισμό δεκάδων συμπολιτών μας.

Καλούμε την κυβέρνηση να εισακούσει ΑΜΕΣΑ τα δίκαια αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών για μόνιμες θέσεις χωρίς ηλικιακούς περιορισμούς. Η Πολιτική Προστασία χρειάζεται σταθερό και επαρκώς εξοπλισμένο ανθρώπινο δυναμικό για την ασφάλεια των πολιτών» αναφέρει.



Πηγή: skai.gr

