Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ...τίμησε την 41η επέτειο του ψευδοκράτους, λεγόμενης ως Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) με ένα προκλητικό μήνυμα για «τον αγώνα των Τουρκοκυπρίων και τη σημασία της ανεξαρτησίας της ΤΔΒΚ»

«Σήμερα αντιπροσωπεύει την πιο πολύτιμη εκδήλωση του επικού αγώνα του τουρκοκυπριακού λαού», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ερντογάν.

Σύμφωνα το kibrispostasi ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η επίλυση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την ΤΔΒΚ, ένα θέμα που έθιξε επίσης κατά την 79η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

«Η πατρίδα Τουρκία θα στέκεται πάντα δίπλα στους Τουρκοκύπριους»

Αναφερόμενος στην επερχόμενη 50ή επέτειο της Ειρηνευτικής Επιχείρησης στην Κύπρο, ο Ερντογάν σημείωσε ότι η επιχείρηση εξασφάλισε την ύπαρξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας και έφερε την ειρήνη στο νησί. Τόνισε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του τουρκοκυπριακού λαού.

«Η σταθερή πρόοδος της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στο μέλλον αποτελεί πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς», είπε ο Ερντογάν.

Ολοκληρώνοντας το μήνυμά του, ο Ερντογάν απηύθυνε τα συγχαρητήριά του για την Ημέρα της Δημοκρατίας της ΤΔΒΚ, δηλώνοντας: «Συμμερίζομαι ολόψυχα την υπερηφάνεια και τη χαρά του τουρκοκυπριακού λαού, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου τουρκικού έθνους».

Πηγή: skai.gr

