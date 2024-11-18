Την έξοδό του από τον ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευάγγελος Αποστολάκης ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι αυτός« ο ΣΥΡΙZA δεν μπορεί να εμπνεύσει» και ότι ο ίδιος «δεν σκοπεύει να γίνει μέρος του προβλήματος».

Ταυτόχρονα, ο βουλευτής Επικρατείας πέταξε το «μπαλάκι» στον Αλέξη Τσίπρα σημειώνοντας ότι «είμαι ακόμα εδώ και, πριν πάρω τις προσωπικές μου αποφάσεις, περιμένω να τον ακούσω».

Η ανάρτησή του:

Τους τελευταίους μήνες εξελίσσεται μπροστά στα μάτια της Ελληνικής κοινωνίας μια οδυνηρή πολιτική τραγωδία. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχασε τον προσανατολισμό του, μπήκε σε μια απίστευτη δίνη εσωστρέφειας και εσωτερικής σύγκρουσης και διέψευσε τις προσδοκίες των πολιτών εκείνων που πίστεψαν ότι ο στόχος μιας Ελλάδας με ισονομία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή, είναι εφικτός.

Προσωπικοί διαγκωνισμοί, αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ασέβεια και περιφρόνηση της βούλησης της βάσης της παράταξης, οδήγησαν στη σημερινή τραγική εικόνα της πολυδιάσπασης και της εχθρότητας μεταξύ ανθρώπων που αγωνίζονταν για κοινούς στόχους και οράματα.

Όχι, αυτός ο ΣΥΡΙZA δεν μπορεί να εμπνεύσει, δεν είναι ικανός να ασκήσει τα καθήκοντα που του ανέθεσε ο Ελληνικός λαός ως Αξιωματική Αντιπολίτευση, δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλο, παρά μόνο μια κομματική ομάδα ατόμων που δίνει μάχη προσωπικής επιβίωσης.

Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, κάθε ένας και κάθε μία από εμάς αναμετράται, όχι μόνο με τη συλλογική μας αποτυχία, αλλά και με την προσωπική ευθύνη.

Είναι γνωστό ότι βρίσκομαι σήμερα στο Ελληνικό κοινοβούλιο ως βουλευτής επικρατείας, μετά από προσωπική πρόσκληση του πρώην Προέδρου Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο συνεργάστηκα, από τις θέσεις ευθύνης μου, σε δύσκολες στιγμές για την πατρίδα. Συστρατεύτηκα μαζί του με αποφασιστικότητα και συνέπεια, γιατί ήθελα να συμβάλλω σ΄ένα υγιές σχέδιο για το μέλλον της Ελλάδας και της ανασυγκρότησης της προοδευτικής/δημοκρατικής παράταξης. Γι αυτό είμαι ακόμα εδώ και, πριν πάρω τις προσωπικές μου αποφάσεις, περιμένω να τον ακούσω.

Δεν σκοπεύω να γίνω μέρος του προβλήματος, εμπλεκόμενος σε κομματικές έριδες και αντιδικίες, αυτό που έχει σημασία για εμένα είναι η εθνική υπόσταση της χώρας και η αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία λόγω της ακριβείας, της εγκληματικότητας και των άλλων σύγχρονων προβλημάτων που την ταλανίζουν.

Δεν έβαλα ποτέ τις προσωπικές φιλοδοξίες πάνω από τη συλλογική υπόθεση και δεν θα το κάνω ούτε και τώρα».

