Ξεκινά το 2025 η σύγκρουση για τα πανεπιστήμια

Δεν είναι μόνο η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που απασχολεί την κυβέρνηση και τα κόμματα για το 2025. Αυτό το ζήτημα, άλλωστε θα έχει λυθεί στις αρχές του νέου έτους. Το δεύτερο εξάμηνο η συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να βγάλει πολλές ειδήσεις, αλλά και συγκρούσεις που θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το τοπίο ενόψει των εκλογών.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ζητούμενο είναι να διερευνήσει το πεδίο για ευρύτερες συναινέσεις μιλώντας για μια «τολμηρή συνταγματική αναθεώρηση», ενώ για τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Έχουν περάσει ήδη πέντε χρόνια από την προηγούμενη διαδικασία και πλέον μπορεί θεσμικά να εκκινήσει η Βουλή να συζητά τις αλλαγές. Το έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσδιορίζοντας τον χρόνο από το καλοκαίρι και μετά.

Στην κορυφή της ατζέντας θα τεθεί η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος έχει αποτελέσει πολλές φορές σημείο έντονης αντιπαράθεσης ανάμεσα στη δεξιά και στην κεντροαριστερή πτέρυγα της Ολομέλειας. Η πλειοψηφία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει και το ΠΑΣΟΚ, ως νέα αξιωματική αντιπολίτευση, θα καταθέσει τη δική του πρόταση με έμφαση στον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδρυμάτων.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί casus belli και είναι σίγουρο πως από τη στιγμή που στη Χαριλάου Τρικούπη δείξουν πως συναινούν ή προτείνουν τρόπους για ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων η σύγκρουση θα είναι σφοδρή. Το άρθρο 16 αποτελούσε πάντα ένα ταυτοτικό ζήτημα που προκαλούσε όχι μόνο πολιτικές, αλλά και κοινωνικές αναταράξεις. Είναι σίγουρο πως όσοι σταθούν απέναντι στην κυβέρνηση θα συγκροτήσουν ένα μέτωπο με βάση το φοιτητικό κίνημα.

Αυτό που προβλέπεται τώρα είναι πως η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν ΝΠΔΔ απαγορεύοντας ρητά τη σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η γαλάζια παράταξη βάζει στην ατζέντα το συγκεκριμένο θέμα.

Το 2006, ως κυβέρνηση, φαινόταν πως θα κέρδιζε και τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ που κατείχε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στο εσωκομματικό της Χαριλάου Τρικούπη προκλήθηκαν εκείνη την εποχή τριγμοί με αποτέλεσμα ο Γιώργος Παπανδρέου να μη στηρίξει τη ρύθμιση. Το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία έβαλε το συγκεκριμένο άρθρο στις προς αναθεώρηση διατάξεις, χωρίς, όμως να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.

Ο πρωθυπουργός δεν επιθυμεί να βάλει στο «συνταγματικό πακέτο» ζητήματα που έχουν αν κάνουν με τις σχέσεις κράτους - εκκλησίας γεγονός που θα αποτελέσει επίσης σημείο τριβής. Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει πολύ και στο θέμα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Βασικό σκεπτικό είναι πως η εκάστοτε κυβέρνηση αντί να διορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης, η ανάδειξή της να γίνεται στη Βουλή με ευρεία πλειοψηφία των κομμάτων ώστε να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Στην Κουμουνδούρου στελέχη ήδη εκτιμούν πως πολύ δύσκολα θα υπάρξουν περιθώρια συνεννόησης στα προς αναθεώρηση άρθρα.

