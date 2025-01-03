Tης Δώρας Αντωνίου

Στον θετικό αντίκτυπο της μετάβασης από τις εξαγγελίες μέτρων ενίσχυσης στην υλοποίησή τους προσβλέπουν στην κυβέρνηση, που θεωρούν ότι το τρέχον και το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό για να αποτυπωθεί ο πραγματικός απόηχος όσων ανακοινώθηκαν λίγο πριν τις γιορτές και αρχίζουν να υλοποιούνται σταδιακά.

«Τώρα θα αρχίσουν να βιώνουν οι πολίτες στην πράξη όσα έχουν εξαγγελθεί» αναφέρει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος και προσθέτει ότι στην καθημερινότητα θα περάσουν οι μειώσεις φόρων που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα και, κυρίως, το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», για το οποίο υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς θα δοθεί η δυνατότητα σε 20.000 δικαιούχους να αποκτήσουν με χαμηλότοκο δάνειο την πρώτη κατοικία τους. Από τις 15 Ιανουαρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου προσβλέπουν σε θετικό απόηχο από την εφαρμογή των μέτρων για ενίσχυση της θετικής εικόνας της κυβέρνησης. Παράλληλα, στο επίκεντρο του εκπεμπόμενου πολιτικού μηνύματος μπαίνει το δίπολο «πράξεις έναντι υποσχέσεων». Η κυβερνητική ηγεσία θα επιδιώξει να καταδείξει ότι τη στιγμή που η αντιπολίτευση αναλώνεται σε υποσχέσεις, υπάρχει σχέδιο και υλοποίηση πολιτικών που να απαντούν στις αγωνίες των πολιτών, με βάση πάντοτε τις δυνατότητες της οικονομίας και κριτήριο την απόδοση στους πολίτες των κερδών από την ορθή δημοσιονομική διαχείριση.

Στη βάση της επιχειρηματολογίας «έργα έναντι λόγων» θα κινηθεί η κυβέρνηση και απέναντι στην προαναγγελθείσα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, πρόταση για την πρωτογενή παραγωγή και τον αγροτικό τομέα. «Περιμένουμε την ερώτηση που θα υποβάλλει ο κ. Ανδρουλάκης και θα σηκώσουμε το γάντι», διαμηνύουν από το πρωθυπουργικό επιτελείο. Ειδικότερα, από την κυβέρνηση αναμένεται να επισημάνουν ότι τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικές πολιτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής και την αντιμετώπιση προβλημάτων του αγροτικού τομέα. Γίνεται λόγος για εκκρεμότητες που καθυστέρησαν για δεκαετίες και τώρα αντιμετωπίζονται. Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι ο πρωθυπουργός άκουσε στο Μαξίμου τα αιτήματα των αγροτών όταν βγήκαν στους δρόμους για κινητοποιήσεις και ικανοποιήθηκε σημαντικό μέρος αυτών. Δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρεται, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κινητικότητα για νέες κινητοποιήσεις.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, αναμένεται η κυβερνητική ηγεσία να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ για μηδενιστική προσέγγιση στα προβλήματα ενός κρίσιμου για την οικονομία τομέα. «Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις προτάσεις που θα κατατεθούν και αν υπάρχει κάτι θετικό, δεν έχουμε πρόβλημα να το υιοθετήσουμε», αναφέρουν οι ίδιες κυβερνητικές πηγές.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται σε περιοχή κοντά στο Μιλάνο για ολιγοήμερες διακοπές και πρόκειται να επιστρέψει στην Αθήνα την Κυριακή. Ουσιαστικά η κυβέρνηση επανέρχεται σε φουλ ρυθμούς αμέσως μετά τα Θεοφάνεια. Ο κ. Μητσοτάκης στις 8 Ιανουαρίου θα συμμετέχει στην τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας στο Κάιρο, ενώ στις 10 Ιανουαρίου θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο.

