«Η ανάληψη της ιδιότητας του Μη Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την πραγματική αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου της Ελλάδας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ολοένα και πιο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον», αναφέρει σε δήλωση του ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

Τονίζει ότι «συνιστά όμως και μια πολύ σοβαρή υποχρέωση για τη χώρα μας, να διαμορφώσει και υλοποιήσει μια πραγματική εξωτερική πολιτική αρχών, χωρίς επιφυλάξεις και αστερίσκους. Με ανυπόκριτη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, καθώς και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών».»

Ο κ. Μάντζος αναφέρει ότι «με τον νέο της ρόλο, που της παρέχει όχι μόνο αυξημένες δυνατότητες αλλά και υψηλό καθήκον, η χώρα μας οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τον σεβασμό και την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη λύση του Κυπριακού Ζητήματος με τον τερματισμό της πενηντάχρονης τουρκικής κατοχής, για την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών -Παλαιστίνης και Ισραήλ- και ένα νέο συμπεριληπτικό καθεστώς στη Συρία, για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, χωρίς τη δικαίωση αναθεωρητικών δυνάμεων στα σύνορα της Ευρώπης, για την προάσπιση της Διεθνούς Δικαιοσύνης και των οργάνων της, για την εμπέδωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην περιοχή των Βαλκανίων».

Σημειώνει ότι «εν τέλει, η ανάδειξη της Ελλάδας στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας δεν είναι μόνο ζήτημα διεθνών ρόλων αλλά, κυρίως, διορατικής στρατηγικής και σταθερής πολιτικής αρχών και αξιών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.