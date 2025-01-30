Ξεκινά σφοδρή σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα Τέμπη

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο «πόλεμος» για τα Τέμπη μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ξεκίνησε και θα είναι σφοδρός. Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ALPHA έδωσε πολλά πατήματα στα κόμματα για να ασκήσουν κριτική κυρίως όσον αφορά το μυστήριο γύρω από το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε είναι γιατί ο πρωθυπουργός ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί μετά τα συλλαλητήρια της Κυριάκης; Φοβήθηκε την οργή του κόσμου; Ή απλώς προσπάθησε να προετοιμάσει το νεοδημοκρατικό κοινό για το συνολικό πόρισμα της δικαιοσύνης. Στην αντιπολίτευση πιστεύουν πως οι κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει ήδη ένα πολιτικό γεγονός και μια μη αναστρέψιμη «ζημιά» για το Μαξίμου.

Δεν υπήρχε αμφιβολία πως στην αντιπολίτευση από εδώ και στο εξής θα ασκούν κριτική έχοντας ανά χείρας τις δυο συνεντεύξεις του πρωθυπουργού. Τη μια, λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα, που διαβεβαίωνε πως δεν υπήρχε τίποτα μη νόμιμο σε φορτίο στο τρένο που συγκρούστηκε με την επιβατική αμαξοστοιχία και τη χθεσινή που άφηνε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. «Ο Μητσοτάκης άδειασε Μητσοτάκη για να διατηρήσει τη θέση του», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ, «ο Μητσοτάκης να απολογηθεί στον ελληνικό λαό και να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σέρβου ομολόγου του», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, ομολογία ενοχής χαρακτήρισε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού η Νέα Αριστερά. Τον ενδιαφέρει μόνο η διαχείριση του πολιτικού κόστους, εκτίμησαν από το ΚΚΕ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως θα αιτηθεί να διαβιβαστούν οι ποινικές δικογραφίες, οι δικογραφίες και τα στοιχεία της εξεταστικής επιτροπής, για τα Τέμπη, στην επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Με τη συνέντευξη του πρωθυπουργού ανοίγει ο δρόμος για συνεννόηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης τουλάχιστον για το συγκεκριμένο θέμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως θα περιμένει τα πορίσματα για να πραγματοποιηθεί η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή και αυτό ακούγεται λογικό, καθώς η Ολομέλεια και οι αρχηγοί θα πρέπει να έχουν μια συνολική εικόνα των ερευνών. Από το τι θα πει η δικαιοσύνη θα εξαρτηθεί πως θα κινηθούν τα κόμματα σε σχέση με την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που απαιτούνται να συγκεντρωθούν 50 υπογραφές και την προανακριτική που θέλει 30 υπογραφές βουλευτών.

Πηγή: skai.gr

