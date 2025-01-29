ΠΑΣΟΚ για τα επεισόδια στις διαδηλώσεις για τα Τέμπη: Ως πότε θα παραδίδονται οι συγκεντρώσεις των πολιτών στο έλεος των κουκουλοφόρων;

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με τους βουλευτές Γιώργο Μουλκιώτη, Βοιωτίας - Τομεάρχη Προστασίας Πολίτη και Δημήτρη Μπιάγκη, Κέρκυρας - Γραμματέα της Κ.Ο ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν Ερώτηση προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας απαντήσεις από τον αρμόδιο υπουργό για την αντιμετώπιση των επιθέσεων που αμαύρωσαν την συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με αφορμή τα επεισόδια που ξέσπασαν την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στο σιωπηρό συλλαλητήριο για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην Ερώτησή τους οι βουλευτές σημείωσαν ότι: «Κατά τον χρόνο που η πλατεία Συντάγματος ήταν γεμάτη από πολίτες, από το κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος ξεκίνησαν επεισόδια, κατά τα οποία οι Μονάδες Αποκατάστασης Τάξης έριξαν χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν από ομάδα κουκουλοφόρων με αποτέλεσμα να τραυματιστούν φιλειρηνικοί διαδηλωτές, αλλά και ο φωτορεπόρτερ κ. Μάριος Λώλος, που κάλυπτε την συγκέντρωση και δέχθηκε χειροβομβίδα κρότου λάμψης στο κεφάλι, γεγονός για το οποίο υπήρξαν σφοδρές διαμαρτυρίες της ΕΣΗΕΑ και της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. Τα ίδια έκτροπα συνέβησαν και στην Θεσσαλονίκη.»

Επίσης αναφέρουν στην ερώτησή τους, πως θα περίμενε κανείς ότι η ΕΛΑΣ θα είχε αναπτύξει, με σωρευμένη την εμπειρία ετών, ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης τέτοιων οργανωμένων επιθέσεων κουκουλοφόρων, για την αποτροπή εκδηλώσεώς τους και σε κάθε περίπτωση την καταστολή τους, όμως κάτι τέτοιο απουσιάζει.

Επισημαίνουν ότι για πολλοστή φορά και επί σειρά ετών παρατηρείται πως δεν υπάρχει επαρκές σχέδιο αποτροπής εκδηλώσεως, αντιμετώπισης καθώς και καταστολής των επιθέσεων των κουκουλοφόρων από την ΕΛΑΣ.

Κατόπιν αυτών οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1.Γιατί η ΕΛΑΣ αποτυγχάνει μονίμως να προστατεύσει τις συγκεντρώσεις των πολιτών και να αποτρέψει τις επιθέσεις κουκουλοφόρων και σε κάθε περίπτωση να τις καταστείλει, οδηγώντας τους στην δικαιοσύνη;

2.Υπάρχει σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων που αμαυρώνουν τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με σκοπό να γίνονται πρώτη είδηση οι επιθέσεις και όχι το ίδιο το περιεχόμενο της κάθε κοινωνικής ή πολιτικής διαμαρτυρίας;

3. Πόσοι κουκουλοφόροι καταγράφηκαν από την ΕΛΑΣ και πόσοι εξ αυτών συνελήφθησαν και αν όχι, που οφείλεται η υπηρεσιακή αναποτελεσματικότητα;

4. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ο κ. Υπουργός για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες καταστάσεις;

5. Ερευνήθηκαν οι ευθύνες όποιου αστυνομικού οργάνου είναι υπαίτιο για τον τραυματισμό του άνω φωτορεπόρτερ κ. Μάριου Λώλου και ποιο το αποτέλεσμα του ελέγχου σας;

Πηγή: skai.gr

