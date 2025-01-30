Της Δώρας Αντωνίου

Με βασικό στόχο να καταδείξει ότι ο ίδιος και η κυβέρνηση αντιλαμβάνονται και κατανοούν τις αγωνίες του κόσμου για τα Τέμπη, αλλά και τα υπαρκτά νέα δεδομένα που θέτει η εξέλιξη των ερευνών, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βγήκε χθες μπροστά και επιδίωξε να δώσει πειστικές απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που πιεστικά επανέρχονται σχεδόν δύο χρόνια μετά την σιδηροδρομική τραγωδία.

Ο κ. Μητσοτάκης θέλησε να δείξει ότι συμμερίζεται προσωπικά πολλά από τα ερωτήματα που τίθενται, επανέλαβε αρκετές φορές ότι «πρώτος εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια». Ταυτόχρονα, όμως, απέρριψε τις αιτιάσεις περί συγκάλυψης, παρέπεμψε στη Δικαιοσύνη για τον τελικό λόγο, βάζοντας το πλαίσιο των πιθανών λανθασμένων χειρισμών και ευθυνών. Η χθεσινή δημόσια παρέμβαση του πρωθυπουργού μέσω της συνέντευξης στον ALPHA δείχνει ότι η κυβέρνηση αντιλήφθηκε πως το ζήτημα των Τεμπών δεν μπορεί να εκτονωθεί, αντίθετα τροφοδοτεί μια διογκούμενη δυσαρέσκεια, όσο εμφανίζονται να μένουν αναπάντητα μια σειρά από ερωτήματα. Και ο κ. Μητσοτάκης παρενέβη, με συνεργάτες του να δηλώνουν μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης ότι «απάντησε πειστικά σε όλα». Βεβαίως, αυτό μένει να φανεί στην πράξη, καθώς το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για μια σειρά από εξελίξεις, με κεντρική το πολυαναμενόμενο πόρισμα του ΕΜΠ για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Σε κάθε περίπτωση, έθεσε το πλαίσιο εντός του οποίου καλούνται να κινηθούν στο εξής τα στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, αποδοκιμάζοντας επί της ουσίας πρακτικές απαξίωσης των ερωτημάτων, υποβάθμισης των κινητοποιήσεων, επιθέσεων σε συγγενείς θυμάτων.

Όσα είπε χθες ο πρωθυπουργός αφορούν:

- Τις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση εμποδίζει τις έρευνες:

«Πρώτος εγώ θέλω να μάθω την αλήθεια» τόνισε, ενώ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις να ανοίξουν τα κινητά στο πλαίσιο της έρευνας και στη σύσταση ανεξάρτητου οργανισμού διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

- Για τα αίτια θανάτου των θυμάτων:

«Σίγουρα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν στο τρένο όχι ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης. Το πόσοι είναι, δεν θα το μάθουμε ποτέ».

- Τα ερωτήματα για την ύπαρξη παράνομου φορτίου:

«Προφανώς με αυτά που γνωρίζω σήμερα, δεν θα έλεγα αυτά που είπα» δήλωσε για την αναφορά του 15 μέρες μετά το δυστύχημα ότι η αμαξοστοιχία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο. «Αν αποδειχθεί υπεράνω αμφιβολίας, η Hellenic Train θα πρέπει να λογοδοτήσει και ποινικά και πολιτικά».

- Για το μπάζωμα:

«Αν έγινε επιχειρησιακά κάποιο λάθος, ο αρμόδιος ανακριτής αν κρίνει ότι πρέπει να απαγγείλει κατηγορίες, θα τις απαγγείλει». «Δεν υπάρχει μεγαλύτερη προσβολή για έναν πρωθυπουργό και έναν πατέρα από το να ισχυρίζεται κάποιος ότι εγώ εκείνη τη στιγμή, μέσα στον πόνο, στη θλίψη, στην οργή, το μέλημά μου ήταν να συγκαλύψω τι ακριβώς;».

- Για τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης:

«Καπηλεύονται τον πόνο των ανθρώπων γιατί δεν μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση αλλιώς»

- Για τις αιχμές ότι προστατεύθηκε ο τότε υπουργός Μεταφορών και είναι σήμερα βουλευτής:

«Το γεγονός ότι είναι βουλευτής δεν επηρεάζει καθ’οιονδήποτε τρόπο την όποια πιθανή ποινική διερεύνηση αφορά τον ρόλο του κ. Καραμανλή». Επίσης, αν οι δικαστικές αρχές αποφασίσουν ότι υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων «η κυβερνητική πλειοψηφία δεν θα σταθεί εμπόδιο στην περαιτέρω διερεύνηση ενός τέτοιους ενδεχομένου».

Ανέφερε, δε, ότι «δεν πιστεύω ότι η εξεταστική ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής».

- Για τις επιθέσεις στελεχών του κυβερνώντος κόμματος σε συγγενείς θυμάτων:

«Η κ. Καρυστιανού έχασε το παιδί της. Βάζω τίτλους τέλους σε αυτό. Και καλά θα κάνουν να βάλουν όλοι. Σκύβω το κεφάλι και δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω».

- Για το ενδεχόμενο παραίτησης:

«Οχι. Εγώ ανέλαβα τις ευθύνες που μου αναλογούν, τις πολιτικές, εξακολουθώ να τις αναλαμβάνω» και «Ο λαός συνολικά θα με κρίνει στο τέλος της τετραετίας».

- Για πιθανό ανασχηματισμό:

«Δεν είναι στις άμεσες προθέσεις μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.